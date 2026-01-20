14 января Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике Украины для упрощения подключения резервного оборудования. Также президент приказал увеличить возможности импорта электричества и развернуть больше пунктов несокрушимости.

20 января стало известно, что следующие 30 дней ситуация в энергосистеме Украины будет сложной из-за обстрелов, и проблемы с энергоснабжением могут расти. Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Одессе, Киеве и Киевской области, морозы ухудшают нагрузку на систему.