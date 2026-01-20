Когда ситуация в энергетике улучшится?
Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.
Смотрите также В северных районах Львовщины ввели сразу 10 очередей аварийных отключений
Я иногда слышу, что с 15 января станет лучше или со следующей недели станет лучше – и в конце маленькими буквами добавляют: при условии, что не будет новых обстрелов. Но с большой вероятностью новые обстрелы будут,
– сказал Герус.
По мнению политика, не стоит доверять чрезмерно этим "хорошим новостям". Несколько легче ситуация в энергетике станет после того, как немного спадут морозы, возможно, под конец недели. Но следующий месяц все равно будет непростым, и к этому нужно готовиться.
Далее начинается длинный световой день, солнце выше, солнечная генерация начнет лучше работать – она у нас распределена и есть во многих регионах, поэтому сразу начнет помогать. И мы это почувствуем – где-то с 15 – 20 февраля днем мы будем иметь больше электроэнергии.
Где ситуация в энергетике хуже всего?
По словам Геруса, сейчас самая сложная ситуация в энергетике Одессы и Одесской области. Также в последнее время она ухудшается в Харькове. Кроме того, сложно и в других городах:
- в Сумах;
- Днепре;
- Чернигове;
- Запорожье;
- Кривом Роге;
- и в Киеве.
Впрочем, депутат не берется оценивать, какой город лучше подготовился к российским обстрелам, ведь это сложно.
Безусловно, с начала войны Харьков гораздо больше пострадал, там было больше прилетов и сложнее жизнь. Но если брать последние полтора месяца, то энергетические объекты Киева, киевского энергокольца, пострадали больше – атак по ним было больше, чем по энергетическим объектам Харькова. Поэтому и в Киеве ситуация хуже,
– добавил Герус.
Вместе с тем политик отметил, что полный блэкаут в Украине был с начала войны всего один раз – это произошло в ноябре 2022 года. После того полностью энергосистема по всей стране не ложилась. Поэтому нынешняя сложная ситуация, по мнению Геруса, в значительной степени "вызвана эмоциональностью".
Ситуация действительно сложная и плохая. И, безусловно, мало кого интересует, что могло быть хуже – большинство людей интересует, почему не лучше,
– резюмировал председатель комитета.
Заметьте! По информации Минэнерго, сегодня самая сложная ситуация с энергоснабжением остается в Киеве и Киевской области. Нагрузка на систему усиливается из-за морозов. Графики почасовых отключений здесь не действуют, применяют сетевые ограничения.
Что известно о ситуации в энергетике на 20 января?
Энергетическая система Украины продолжает работать в условиях повышенной нагрузки. После очередной массированной атаки России по объектам инфраструктуры без электроснабжения 20 января остались часть потребителей в Киеве и Киевской области, в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях. Во всех пострадавших регионах уже продолжаются аварийно-восстановительные работы.
В Одесской и Киевской областях, по-прежнему, сохраняются сетевые ограничения, тогда как в других областях действуют графики почасовых отключений и лимиты мощности для промышленных предприятий. Из-за морозов и перегрузки оборудования в отдельных регионах дополнительно применяют аварийные отключения.
Из-за постоянных атак на энергообъекты в Украине продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме. В Министерстве энергетики призывают граждан поддерживать друг друга и, по возможности, уменьшать потребление электроэнергии, чтобы помочь стабилизировать работу сетей.