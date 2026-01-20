Когда ситуация в энергетике улучшится?

Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

Я иногда слышу, что с 15 января станет лучше или со следующей недели станет лучше – и в конце маленькими буквами добавляют: при условии, что не будет новых обстрелов. Но с большой вероятностью новые обстрелы будут,

– сказал Герус.

По мнению политика, не стоит доверять чрезмерно этим "хорошим новостям". Несколько легче ситуация в энергетике станет после того, как немного спадут морозы, возможно, под конец недели. Но следующий месяц все равно будет непростым, и к этому нужно готовиться.

Андрей Герус Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Далее начинается длинный световой день, солнце выше, солнечная генерация начнет лучше работать – она у нас распределена и есть во многих регионах, поэтому сразу начнет помогать. И мы это почувствуем – где-то с 15 – 20 февраля днем мы будем иметь больше электроэнергии.

Где ситуация в энергетике хуже всего?

По словам Геруса, сейчас самая сложная ситуация в энергетике Одессы и Одесской области. Также в последнее время она ухудшается в Харькове. Кроме того, сложно и в других городах:

в Сумах;

Днепре;

Чернигове;

Запорожье;

Кривом Роге;

и в Киеве.

Впрочем, депутат не берется оценивать, какой город лучше подготовился к российским обстрелам, ведь это сложно.

Безусловно, с начала войны Харьков гораздо больше пострадал, там было больше прилетов и сложнее жизнь. Но если брать последние полтора месяца, то энергетические объекты Киева, киевского энергокольца, пострадали больше – атак по ним было больше, чем по энергетическим объектам Харькова. Поэтому и в Киеве ситуация хуже,

– добавил Герус.

Вместе с тем политик отметил, что полный блэкаут в Украине был с начала войны всего один раз – это произошло в ноябре 2022 года. После того полностью энергосистема по всей стране не ложилась. Поэтому нынешняя сложная ситуация, по мнению Геруса, в значительной степени "вызвана эмоциональностью".

Ситуация действительно сложная и плохая. И, безусловно, мало кого интересует, что могло быть хуже – большинство людей интересует, почему не лучше,

– резюмировал председатель комитета.

Заметьте! По информации Минэнерго, сегодня самая сложная ситуация с энергоснабжением остается в Киеве и Киевской области. Нагрузка на систему усиливается из-за морозов. Графики почасовых отключений здесь не действуют, применяют сетевые ограничения.

