Як продуктовий бізнес працюватиме під час відключень світла та блекаутів?
20 січня провели зустріч із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо функціонування бізнесу в умовах проблем зі світлом, повідомила очільниця Уряду Юлія Свириденко.
Посадовиця надала ряд доручень:
- ДСНС дали доручення розглянути можливість допомоги бізнесу у випадку раптових відключень. Це означає, що виробників базових продуктів мають у короткий термін забезпечити світло.
- Міненерго натомість має забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які є у виробників і досі не запущені.
- Виробники продуктів та ДСНС мають посилити співпрацю для формування резервів харчів на надзвичайний випадок.
Юлія Свириденко також повідомила, що станом на 20 січня наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання.
Що відомо про стан енергетики та надзвичайний стан?
14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.
20 січня стало відомо, що наступні 30 днів ситуація в енергосистемі України буде складною через обстріли, і проблеми з енергопостачанням можуть зростати. Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається в Одесі, Києві та Київській області, морози погіршують навантаження на систему.
Через це український уряд планує додаткове фінансування для забезпечення гарячого харчування через ситуацію в енергосистемі України. Особлива увага приділяється киянам.