Як Кулеба пропонує підтримати підприємців?
За словами ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби, під час надзвичайної ситуації в енергетиці бізнесу зараз найважче, пише 24 Канал.
Будь ласка, сьогодні випийте каву не вдома, а в кав’ярні, пообідайте в ресторані чи купіть смаколики в кіоску, зайдіть на базар, сходіть до перукаря, придбайте щось у невеликому магазині або бодай замовте онлайн – підтримайте мікро-, малий і середній український бізнес,
– написав Кулеба.
За його словами, через удари по енергетиці немає світла й тепла, витрати підприємців зростають, а прибутки падають. До слова, також посилюється податковий тиск на ФОПів, через що бізнес страждає.
Які податкові зміни готують для малого бізнесу?
У 2026 році зростуть мінімалка та прожитковий мінімум, а разом з ними – суми податків для ФОП, пише 24 Канал з посиланням на Податкову службу.
Максимальний місячний розмір єдиного податку:
ФОП 1 групи – 332,80 гривень замість 302,80 гривень (не більше 10% прожиткового мінімуму)
ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень замість 1 600 гривень (не більше 20% мінімальної зарплати).
Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп – 864,70 гривень замість 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати).
Також з 2027 року ФОПів можуть змусити стати платниками ПДВ. Це стосується підприємців, чий річний дохід перевищує 1 мільйон гривень (у Європі цей поріг значно вищий, близько 85 – 100 тисяч євро).
Головна мета законопроєкту – прибрати можливості для оптимізації для "дроблення" великого бізнесу. Тоді ФОПи 3-ї групи з лімітом в 1 мільйон стануть платниками ПДВ, а ставка їх єдиного податку знизиться з 5% до 3%.
На одного ФОП це понад 60 тисяч гривень сплати ПДВ додатково в рік (за даними 2024 року), тому бізнес виступив проти такого оновлень. Через це нові правила вирішили доопрацювати.
Що відомо про надзвичайний стан в енергетиці?
Росія здійснила низку ударів по об'єктах енергетики, без світла залишилися мільйони людей у різних регіонах. Найскладнішою є ситуація у центральних та східних областях, особливо у Києві. Там у деяких будинках немає опалення понад тиждень.
14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.
Новий міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що однією з причин кризи в Києві є те, що столиця не підготувалася до можливих атак. Він навів приклад Харкова, де обласна й міська влада готувалися, тому там є мобільні котельні, а генерація розподілена. У Києві доведеться вживати кризових заходів.