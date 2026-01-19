Як Кулеба пропонує підтримати підприємців?

За словами ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби, під час надзвичайної ситуації в енергетиці бізнесу зараз найважче, пише 24 Канал.

Будь ласка, сьогодні випийте каву не вдома, а в кав’ярні, пообідайте в ресторані чи купіть смаколики в кіоску, зайдіть на базар, сходіть до перукаря, придбайте щось у невеликому магазині або бодай замовте онлайн – підтримайте мікро-, малий і середній український бізнес,

– написав Кулеба.

За його словами, через удари по енергетиці немає світла й тепла, витрати підприємців зростають, а прибутки падають. До слова, також посилюється податковий тиск на ФОПів, через що бізнес страждає.

Які податкові зміни готують для малого бізнесу?

У 2026 році зростуть мінімалка та прожитковий мінімум, а разом з ними – суми податків для ФОП, пише 24 Канал з посиланням на Податкову службу.

Максимальний місячний розмір єдиного податку:

ФОП 1 групи – 332,80 гривень замість 302,80 гривень (не більше 10% прожиткового мінімуму)

ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень замість 1 600 гривень (не більше 20% мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп – 864,70 гривень замість 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати).

Також з 2027 року ФОПів можуть змусити стати платниками ПДВ. Це стосується підприємців, чий річний дохід перевищує 1 мільйон гривень (у Європі цей поріг значно вищий, близько 85 – 100 тисяч євро).

Головна мета законопроєкту – прибрати можливості для оптимізації для "дроблення" великого бізнесу. Тоді ФОПи 3-ї групи з лімітом в 1 мільйон стануть платниками ПДВ, а ставка їх єдиного податку знизиться з 5% до 3%.

На одного ФОП це понад 60 тисяч гривень сплати ПДВ додатково в рік (за даними 2024 року), тому бізнес виступив проти такого оновлень. Через це нові правила вирішили доопрацювати.

Що відомо про надзвичайний стан в енергетиці?