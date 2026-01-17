Що свідчить про те, що врятувати бізнес вже не вдасться?

Є певні індикатори, які свідчать про те, що закриття бізнесу неминуче, пише 24 Канал.

Експертка Анастасія Ямелинець каже, що критична межа для бізнесу настає тоді, коли дослідження фіксують структурну проблему: продукт не відповідає очікуванням, ціна не сприймається як справедлива, а бренд не має чіткої ролі в категорії.

Анастасія Ямелинець Клієнт-партнерка в Kantar А до перших тривожних сигналів входять: падіння повторних покупок, зростання вартості залучення клієнта, зниження середнього чека та збільшення частки "одноразових" клієнтів.

Але на цьому етапі, додає Ямелинець, ще можна діяти: скорочувати асортимент, фокусуватися на найприбутковіших сегментах, переглядати позиціювання, працювати з лояльною аудиторією.

Тут ключове – швидкість рішень. Чим довше бізнес ігнорує сигнали в даних, тим менше інструментів залишається, підсумовує експертка.

Натомість експертка Наталія Головачко каже, що бізнес не врятувати, якщо він вже почав працювати в мінус, а виторг не покриває всіх витрат.

Наталія Головачко Засновниця Marketing Club Lviv Навіть реклама не врятує, адже якщо товар чи послуга не потрібні клієнту, то вона приверне увагу хіба лише разово.

До тривожних сигналів щодо підприємницької діяльності, крім спаду виторгу, за словами пані Наталії, входять також:

Зниження лояльності

Клієнти не повертаються – отже, продукт перестав потрапляти в їхні реальні потреби, навіть якщо колись працював.

Реклама не окупається

Бюджети ростуть, заявок менше, а кожен новий клієнт обходиться дорожче за попереднього – маркетинг починає працювати проти бізнесу.

