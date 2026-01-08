Кого змусять відмовитися від спрощеної системи оподаткування?

З 1 січня 2026 року підприємці, які здійснюють охоронну діяльність, не можуть бути платниками єдиного податку, пише 24 Канал з посиланням на ДПС.

Відповідні зміни передбачені Законом України від 3 грудня 2025 року, який набрав чинності 26 грудня 2025 року. Це означає, що представникам охоронного бізнесу потрібно перейти на загальну систему оподаткування. Вони можуть зробити це добровільно з 1 січня.

Як перейти на загальну систему оподаткування?

Для цього необхідно подати заяву до до податкової служби за місцем реєстрації. Вона подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів, одним із способів:

  • особисто платником податків або його уповноваженим представником;
  • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
  • в електронній формі.

Рекомендований граничний строк подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування – до 20 січня 2026 року включно.

Все про податки для бізнесу

  • Після закриття ФОП, податкова має право провести перевірку на дотримання правил та наявність боргів, що може зайняти роки або не відбутися взагалі. Перевірки зазвичай не ініціюються, якщо звітність подана з нульовими показниками, немає руху на рахунках, відсутні доходи від податкових агентів, наймані працівники, борги та розстрочки.

  • З 1 січня 2026 року ФОПи та самозайняті особи подаватимуть податковий розрахунок за новими правилами.

  • Також серед змін – збільшення податків для ФОПів: максимальний місячний розмір єдиного податку зросте для ФОП 1 групи до 332,80 гривень і для ФОП 2 групи до 1 729,40 гривень.

  • Державна податкова служба запланувала 4 558 перевірок на 2026 рік, з яких 78% стосуватимуться середніх і великих компаній. До переліку на перевірку потрапили великі компанії, такі як Нафтогаз, Rozetka та NOVUS та ще деякі.