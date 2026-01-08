Кого змусять відмовитися від спрощеної системи оподаткування?

З 1 січня 2026 року підприємці, які здійснюють охоронну діяльність, не можуть бути платниками єдиного податку, пише 24 Канал з посиланням на ДПС.

Відповідні зміни передбачені Законом України від 3 грудня 2025 року, який набрав чинності 26 грудня 2025 року. Це означає, що представникам охоронного бізнесу потрібно перейти на загальну систему оподаткування. Вони можуть зробити це добровільно з 1 січня.

Як перейти на загальну систему оподаткування?

Для цього необхідно подати заяву до до податкової служби за місцем реєстрації. Вона подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів, одним із способів:

особисто платником податків або його уповноваженим представником;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

в електронній формі.

Рекомендований граничний строк подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування – до 20 січня 2026 року включно.

