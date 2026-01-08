Кого заставят отказаться от упрощенной системы налогообложения?

С 1 января 2026 года предприниматели, которые осуществляют охранную деятельность, не могут быть плательщиками единого налога, пишет 24 Канал со ссылкой на ГНС.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины от 3 декабря 2025 года, который вступил в силу 26 декабря 2025 года. Это означает, что представителям охранного бизнеса нужно перейти на общую систему налогообложения. Они могут сделать это добровольно с 1 января.

Как перейти на общую систему налогообложения?

Для этого необходимо подать заявление в налоговую службу по месту регистрации. Оно подается по форме, утвержденной приказом Министерства финансов, одним из способов:

лично налогоплательщиком или его уполномоченным представителем;

по почте с уведомлением о вручении и описью вложения;

в электронной форме.

Рекомендуемый предельный срок подачи заявления об отказе от упрощенной системы налогообложения – до 20 января 2026 года включительно.

Все о налогах для бизнеса