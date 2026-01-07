Как долго можно ждать налоговую?
После закрытия ФЛП налоговая формально имеет право провести проверку, пишет 24 Канал со ссылкой на buh.ua.
ФЛП состоит на учете в налоговой сразу в двух статусах: как налогоплательщик и как плательщик ЕСВ. После государственной регистрации прекращения деятельности с учета ФЛП автоматически не снимают. Для налоговой человек остается тем, что вел предпринимательскую деятельность, а значит, может подпадать под проверку.
На самом деле эта процедура может не происходить годами, но потом налоговая неожиданно появится. Налоговая может провести проверку по налогам в пределах трех лет (1 095 дней), но эти сроки зависят от конкретной истории ФЛП. В то же время срок хранения документов при ликвидации – не менее 5 лет.
Когда проверки может не быть?
Есть условия, при которых налоговая обычно не инициирует проверку:
- отчетность подана с нулевыми показателями или не подавалась из-за отсутствия объектов налогообложения;
- подана отчетность по ЕСВ;
- на банковских счетах не было движения или счета закрыты;
- нет доходов от налоговых агентов, кроме тех, с которых налоги уже уплачены;
- отсутствуют наемные работники и выплаты по гражданско-правовым договорам;
- нет долгов по налогам, ЕСВ и другим платежам;
- отсутствуют рассрочки, судебные обжалования или исполнительные производства.
Что известно о налоговых правилах для ФЛП в Украине?
С 1 января 2026 года ФЛП и самозанятые лица будут подавать налоговый расчет по новым правилам. Также среди изменений – увеличение налогов для ФЛПмаксимальный месячный размер единого налога вырастет для ФЛП 1 группы до 332,80 гривен и для ФЛП 2 группы до 1 729,40 гривен.
Государственная налоговая служба запланировала 4 558 проверок на 2026 год, из которых 78% будут касаться средних и крупных компаний. В перечень на проверку попали крупные компании, такие как Нафтогаз, Rozetka и NOVUS и еще некоторые.
Минфин подготовил законопроект о НДС для ФЛП, который вызвал критику со стороны бизнеса и будет доработан. Изменения в налогообложении для ФЛП с доходом более 1 миллиона гривен вступят в силу в 2027 году, а законопроект будет доработан с учетом консультаций с бизнесом.