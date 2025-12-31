Как изменится правило об НДС для ФЛП?

Минэкономики и Минфин проводят консультации с бизнесом и аналитическими центрами о введении НДС, пишет 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.

Мы видим, что вопрос НДС для ФЛП с доходом более 1 миллиона гривен вызывает напряжение у бизнеса. Мы должны сбалансировать поддержку предпринимателей и то, что есть в обязательствах с МВФ. Важно понимать, что изменения в налогообложении вступят в силу только в 2027 году. А версия законопроекта, которая опубликована к ознакомлению, является базовой рабочей версией, которая будет доработана с технической точки зрения,

– рассказал министр экономики Алексей Соболев.

По его словам, главная цель законопроекта – убрать возможности для оптимизации для "дробления" крупного бизнеса. Относительно решений, касающихся всех ФЛП после войны, они и в дальнейшем будут согласовываться с Минфином и бизнесом.

Что известно о введении изменений для ФЛП?