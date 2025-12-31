Как изменится правило об НДС для ФЛП?
Минэкономики и Минфин проводят консультации с бизнесом и аналитическими центрами о введении НДС, пишет 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.
Мы видим, что вопрос НДС для ФЛП с доходом более 1 миллиона гривен вызывает напряжение у бизнеса. Мы должны сбалансировать поддержку предпринимателей и то, что есть в обязательствах с МВФ. Важно понимать, что изменения в налогообложении вступят в силу только в 2027 году. А версия законопроекта, которая опубликована к ознакомлению, является базовой рабочей версией, которая будет доработана с технической точки зрения,
– рассказал министр экономики Алексей Соболев.
По его словам, главная цель законопроекта – убрать возможности для оптимизации для "дробления" крупного бизнеса. Относительно решений, касающихся всех ФЛП после войны, они и в дальнейшем будут согласовываться с Минфином и бизнесом.
Что известно о введении изменений для ФЛП?
Законопроект о НДС для ФЛП может вступить в силу 1 января 2027 года, позволяя бизнесу подготовиться. Тогда ФОПы 3-й группы с лимитом в 1 миллион станут плательщиками НДС, а ставка их единого налога снизится с 5% до 3%.
На одного ФЛП это более 60 тысяч гривен уплаты НДС дополнительно в год (по данным 2024 года). Однако впоследствии НДС может составить 20% с дохода, если ФЛП не получит зарегистрированных налоговых накладных от своих поставщиков.
Предусмотрен переходный период для обучения и тестирования новых систем, в Минфине рассказали, будут ли применять штрафы.