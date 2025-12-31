Почему введение НДС для ФЛП считают ненужным?
Союз украинских предпринимателей выступает против введения обязательной регистрации плательщиком НДС для ФЛП с оборотом от 1 миллиона гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на СУП.
Предложенные изменения являются преждевременными и создают чрезмерные риски для микро- и малого бизнеса в условиях войны. Их реализация не приведет к ожидаемому росту бюджетных поступлений, зато ухудшит условия ведения бизнеса, будет стимулировать сворачивание деятельности и еще большую тенизацию экономики,
– сообщили предприниматели.
По их словам, под действие новых правил попадет около 660 тысяч ФЛП, преимущественно микро- и малых предпринимателей. Для значительной части из них администрирование НДС будет означать дополнительные расходы на бухгалтеров и взаимодействие с фискальными органами.
Первоочередным шагом наполнения бюджета должно быть сосредоточение внимания правоохранительной системы на борьбе с дроблением бизнеса, завоза товаров без растаможки, злоупотребления практикой замены наемных работников на ФЛП, ликвидации схем уклонения от налогообложения и теневых рынков подакцизных товаров,
– сообщили в сообществе.
По оценкам аналитического центра Case Украина и Экономической экспертной платформы, годовые объемы теневой экономики составляют:
- неучтенный импорт и контрабанда – 380 – 540 миллиардов гривен;
- зарплаты "в конвертах" – 230 – 460 миллиардов гривен;
- оборот конвертационных центров – около 310 миллиардов гривен;
- налоговые махинации ("скрутки") – около 100 миллиардов гривен;
- контрафактное производство и нелегальная торговля (включая "серый" рынок подакцизных товаров) – около 120 миллиардов гривен;
- средства, выведены в оффшоры и низконалоговые юрисдикции – 50 – 60 миллиардов гривен.
Поэтому СУП считает, что источники покрытия бюджетного дефицита следует искать не в микробизнесе, а в крупном корпоративном секторе со сложными схемами уклонения от налогов.
Что предлагает бизнес вместо НДС?
Союз украинских предпринимателей предлагает:
- Сосредоточить усилия в части ликвидации схем уклонения от налогов, дробления бизнеса, контрабанды и теневых рынков подакцизных товаров. Потенциальный экономический эффект от этих мер в разы превышает поступления от расширения НДС на упрощенную систему.
- Устранить коррупционные риски в администрировании НДС, идентифицированы НАПК, и обнародовать результаты аудита системы остановки регистрации налоговых накладных.
- Провести прозрачный анализ регуляторного влияния с реалистичными расчетами административных расходов бизнеса, особенно для микро- и малых предприятий.
- После завершения военного положения рассматривать введение единого для всех предпринимателей порога обязательной регистрации плательщиком НДС на уровне не менее 85 тысяч евро годового оборота, что соответствует европейской практике.
Что известно о введении изменений для ФЛП?
Законопроект о НДС для ФЛП может вступить в силу 1 января 2027 года, позволяя бизнесу подготовиться. Тогда ФОПы 3-й группы с лимитом в 1 миллион станут плательщиками НДС, а ставка их единого налога снизится с 5% до 3%.
На одного ФЛП это более 60 тысяч гривен уплаты НДС дополнительно в год (по данным 2024 года). Однако впоследствии НДС может составить 20% с дохода, если ФЛП не получит зарегистрированных налоговых накладных от своих поставщиков.
Предусмотрен переходный период для обучения и тестирования новых систем, в Минфине рассказали, будут ли применять штрафы.