Об этом проинформировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
Такое решение приняли с учетом многочисленных обращений представителей малого бизнеса. Для них содержание POS-терминалов в нынешних условиях создает значительную финансовую нагрузку.
В то же время отсрочка использования платежных терминалов, по словам Свириденко, позволит маленьким предпринимателям продолжать деятельность и сохранять заработок в условиях военного времени, частых отключений электроэнергии и усложненной логистики.
Отсрочка также предоставит бизнесу необходимое время для подготовки к переходу на безналичные платежи и выбора наиболее удобного инструмента в будущем или классические платежные терминалы, или мобильные приложения, или QR-коды.
Отметим, что правительство также перенесло внедрение системы электронного акциза с 1 января 2026 года на более поздний срок – до конца 2026 года. Таким образом, предприятия будут иметь право использовать акцизные марки в бумажном виде до 1 января 2026 года
Что нужно знать ФЛП в 2026 году?
Начиная с 2026 года, ФЛП обязаны подавать налоговую отчетность поквартально вместо ежемесячной, со сроком в 40 календарных дней после окончания каждого квартала. С 1 января 2026 года повысятся размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума, что автоматически приведет к росту сумм налоговых платежей для физических лиц-предпринимателей.
Внедрение новых правил налогообложения для физических лиц-предпринимателей в Украине связано с обязательствами перед Международным валютным фондом, которые необходимы для продолжения сотрудничества и получения международной финансовой поддержки.