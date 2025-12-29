Об этом проинформировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

Больше об отсрочке

Такое решение приняли с учетом многочисленных обращений представителей малого бизнеса. Для них содержание POS-терминалов в нынешних условиях создает значительную финансовую нагрузку.

В то же время отсрочка использования платежных терминалов, по словам Свириденко, позволит маленьким предпринимателям продолжать деятельность и сохранять заработок в условиях военного времени, частых отключений электроэнергии и усложненной логистики.

Отсрочка также предоставит бизнесу необходимое время для подготовки к переходу на безналичные платежи и выбора наиболее удобного инструмента в будущем или классические платежные терминалы, или мобильные приложения, или QR-коды.

Отметим, что правительство также перенесло внедрение системы электронного акциза с 1 января 2026 года на более поздний срок – до конца 2026 года. Таким образом, предприятия будут иметь право использовать акцизные марки в бумажном виде до 1 января 2026 года

