Об этом информирует Государственная пограничная служба.

Какие изменения в правилах пересечения границы состоялись?

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что Правительство отменило ограничения по пересечению границы для всех женщин без исключений.

Новые правила пересечения границы распространяются на все категории должностей в государственных органах, органах местного самоуправления, судах и государственных предприятиях.

С 20 мая в Украине начали действовать обновленные правила пересечения границы, внесены в Постановление №57. В частности, Постановлением Правительства от 15 мая 2026 года № 623 разрешено женщинам без ограничений выезжать за границу в служебные командировки.

В ГПСУ добавили, что пограничники уже начали применять данную норму при контроле в пунктах пропуска.

Заметим, что 11 мая Правительство Украины упростило пересечение границы для женщин-чиновниц, за исключением тех, кто занимает ключевые руководящие должности. Тогда отмечалось, что работницы органов госвласти, органов местного самоуправления, госпредприятий, других определенных структур могут пересекать границу без каких-либо дополнительных ограничений. В то же время такие изменения не касались женщин, занимающих ключевые руководящие должности.

Решение об отмене ограничения на выезд за границу для женщин, работающих в государственном секторе, в частности в органах власти и местного самоуправления, во время военного положения Кабмин принял 6 мая 2026 года.

ГПСУ запустили новый сервис: что известно?

19 мая стало известно, что Государственная пограничная служба Украины запустила новый сервис под названием "Личный кабинет", который должен упростить для граждан проверку возможных ограничений на выезд за границу.

В сервисе можно быстро и удобно проверить наличие временных запретов на выезд, в том числе и тех, которые накладываются судебными решениями или исполнительной службой. Говорится об алиментах, штрафы или другие долги.

Зарегистрироваться в сервисе можно через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП. После регистрации на экране сразу появится соответствующий статус – "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".