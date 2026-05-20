Про це інформує Державна прикордонна служба.

Які зміни у правилах перетину кордону відбулись?

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що Уряд скасував обмеження щодо перетину кордону для усіх жінок без винятків.

Нові правила перетину кордону поширюються на всі категорії посад у державних органах, органах місцевого самоврядування, судах та державних підприємствах.

З 20 травня в Україні почали діяти оновлені правила перетину кордону, внесені до Постанови №57. Зокрема, Постановою Уряду від 15 травня 2026 року № 623 дозволено жінкам без обмежень виїжджати за кордон у службові відрядження.

У ДПСУ додали, що прикордонники вже розпочали застосовувати дану норму під час контролю в пунктах пропуску.

Зауважимо, що 11 травня Уряд України спростив перетин кордону для жінок-посадовиць, за винятком тих, хто обіймає ключові керівні посади. Тоді зазначалось, що працівниці органів держвлади, органів місцевого самоврядування, держпідприємств, інших визначених структур можуть перетинати кордон без будь-яких додаткових обмежень. Водночас такі зміни не стосувались жінок, які обіймають ключові керівні посади.

Рішення про скасування обмеження на виїзд за кордон для жінок, які працюють у державному секторі, зокрема в органах влади та місцевого самоврядування, під час воєнного стану Кабмін ухвалив 6 травня 2026 року.

ДПСУ запустили новий сервіс: що відомо?

19 травня стало відомо, що Державна прикордонна служба України запустила новий сервіс під назвою "Особистий кабінет", який має спростити для громадян перевірку можливих обмежень на виїзд за кордон.

У сервісі можна швидко та зручно перевірити наявність тимчасових заборон на виїзд, зокрема й тих, які накладаються судовими рішеннями чи виконавчою службою. Мовиться про аліменти, штрафи чи інші борги.

Зареєструватись у сервісі можна через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID чи КЕП. Після реєстрації на екрані одразу з'явиться відповідний статус – "Обмежень немає" або ж "Є тимчасове обмеження".