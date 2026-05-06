Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що змінилось у виїзді за кордон жінок-посадовиць?

Рішення про зміну правил виїзду за кордон жінок, які обіймають посади у держструктурах уряд ухвалив 6 травня.

Для жінок, які працюють у державному секторі, зокрема в органах влади, місцевого самоврядування та державних установах, скасували додаткові обмеження на виїзд за кордон.

Водночас зміни не стосуються найвищих посадовців держави, керівників органів влади та їхніх заступників, зокрема членів Кабміну, керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку, а також для народних депутатів, суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України, прокурорів Офісу Генерального прокурора, керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави,

уточнила Свириденко.

Важливо! Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко висловив ідею щодо виїзду за кордон юнаків віком від 18 до 22 років. Він зауважив, що підтримує рішення Кабміну дозволити виїжджати чоловікам цієї вікової категорії за кордон, але все ж виступає за те, аби вони пройшли базову загальновійськову підготовку. У такий спосіб, каже нардеп, юнаків можна мотивувати до служби у війську.

Які ще зміни нещодавно ухвалив уряд?

4 травня набуло чинності розпорядження Кабміну щодо розвитку діяльності волонтерів. План, який передбачає відзначення усіх організацій, де працюють волонтери, створення технічних можливостей для роботи, розвиток культури волонтерства та залучення українців до такої діяльності, розрахований до 2030 року. Крім того, протягом років буде здійснюватися моніторинг викликів у сфері волонтерства.

Українці закликають Кабмін дозволити володіти короткостволом звільненим військовим. Громадянин України зареєстрував відповідну петицію, у якій пропонується, аби дозвіл на володіння, зберігання та носіння зброї мали військові всіх підрозділів і формувань, яких звільнили в запас чи звільнені за станом здоров'я.

Урядовці виділили майже 5 мільярдів гривень на шкільні укриття. За ці кошти передбачено будівництво 113 укриттів у школах у 22 областях України.