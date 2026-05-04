Що передбачає Державна цільова соціальна програма з розвитку волонтерської діяльності?

Нещодавно набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів про розвиток діяльності волонтерів. План передбачений до 2030 року й містить важливий пункт – розв'язання на законодавчому рівні проблемних питань у сфері волонтерської діяльності з урахуванням міжнародного досвіду. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України № 396-р.

Так Кабінет міністрів пропонує відзначати всі організації, де працюють волонтери. Таким чином можливо також збільшити рівень залученості до такої діяльності.

Держава також має на меті показувати волонтерський досвід людей, створювати нові технічні можливості, аби легше могли комунікувати волонтери та організації, які їх залучають.

До 2030 року планується залучення українців до волонтерської діяльності та розвиток культури волонтерства. Зокрема, до активностей хочуть залучати дітей і молодь.

Волонтерів можуть залучати для відбудови української інфраструктури, серед яких будуть й іноземні добровольці.

Згідно з розпорядженням держава повинна сприяти органами місцевого самоврядування в розвитку волонтерської діяльності. Один з можливих шляхів – робота волонтерів безпосередньо в таких органах.

Крім того, протягом років буде здійснюватися моніторинг викликів у сфері волонтерства.

Нагадаємо! Волонтерами вважаються люди, які працюють на соціальне благо, не отримуючи за це прибуток. Така діяльність є добровільною й займатися нею можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які легалізовані в Україні. Також волонтерами стають дієздатні неповнолітні громадяни, які отримали згоду від батьків, опікунів чи піклувальників.

Як підрахувало Міністерство соціальної політики, найактивніше волонтерська діяльність в Україні розвивалася у 2022 році. Тоді 74% українців працювали в різних організаціях на добровільній основі. У 2024 році цей показник впав до 27%.

Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін каже, що цільова програма має на меті підтримати силу, що мають волонтери. Наприклад, через налагоджений діалог волонтерів і держави.

Крім того, держава гарантуватиме захист родин волонтерів, які віддали життя за Україну чи загинули за різних обставин.

Важливо, що програма не вимагає додаткових видатків з бюджету країни. Але її запровадження означає підтримку, розвиток, популяризацію та удосконалення такого явища, як волонтерство.

Що передбачає закон про волонтерство в освіті?

Закон, ухвалений у 2025 році, передбачає визнання волонтерської діяльності та її врахування при вступі. Однак частина освітян критикує його через можливе зростання бюрократії та навантаження на школи. Також є побоювання, що волонтерство може стати формальністю або втратити добровільний характер.

Але одночасно із цим в Україні дозволили зараховувати волонтерство як практику у вишах, якщо воно відповідає освітній програмі. Цей досвід можна вказувати у мотиваційному листі. Заклади освіти мають сприяти розвитку волонтерської діяльності.