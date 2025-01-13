Найновішим прийнятим законом 2025 року є законопроєкт №11159 про волонтерство в освіті. За нього проголосувало 298 депутатів. Однак, не у всіх освітян він викликав захоплення. Що викликає занепокоєння, пише 24 Канал, посилаючись на фейсбук сторінку народного депутата Романа Грищука.

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Що передбачає закон про волонтерство

Мета законопроєкту – адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу щодо визнання результатів волонтерської діяльності. Особливо це стосуватиметься дітей та молоді. Надалі будуть внесені відповідні зміни до Законів України, зокрема "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про вищу освіту", та "Про волонтерську діяльність".

Нагадаємо, закон передбачає наступне:

визнання результатів волонтерства студентів за практику, якщо воно було у процесі й за напрямком навчання;

видачу документа волонтеру, який підтверджує його участь у волонтерській діяльності від громадської, благодійної чи волонтерської організації;

включення досвіду волонтерства в мотиваційний лист та його вплив на вступ;

зобов‘язання керівників закладів освіти підтримувати розвиток волонтерських ініціатив та залучення учнів до волонтерської діяльності.

Що викликає обурення в освітян

Народний депутат Роман Грищук, під своїм дописом у фейсбук про важливість закону, отримав низку коментарі від освітян.

Схвальні реакції стосуються подяк, рівняння на європейський досвід – де волонтерство вписується у мотиваційний лист вступника, та навіть зняття "обмеження на волонтерство" для дітей до 14 років. Оскільки волонтерство дуже важливе для українців, а свідоме ставлення до нього у юному віці, через педагогів, дуже важливе.

Супер! Якраз в минулому році робили освітній проєкт для школярів про культуру волонтерства і розкривали багато з цих пунктів під час лекцій та заходів. Діти були в захваті! Дякую за ініціативу!

– пише Юлія Дарницька.

Коментарі під дописом / скриншот з фейсбуку Романа Грищука

Однак, є і не зовсім схвальні реакції. Головне занепокоєння – збільшення "паперового навантаження" на керівників закладів освіти та педагогів. Крім того, що волонтерство може стати не діяльність за покликом серця, а примусом, бо є закон і школі треба буде прозвітувати.

Ви сприяєте створенню волонтерському рейтингу серед шкіл, додатковим звітам в місцеві відділи освіти... В школах вам за таку ініціативу не подякують, бо це додаткове навантаження,

– прокоментувала Іванна Іванівна.

Ще одне, якщо волонтерство стане важливим моментом практики студентів і мотиваційного листа випускника, чи не породить воно нового "кумівства" та як грамотно регулювати процеси видачі документів про волонтерство.

Коментарі під дописом / скриншот з фейсбуку Романа Грищука

Колишній начальник Департаменту освіти Хмельницької ОДА Олег Фасоля у своєму дописі зазначає, що це чергове зобов'язання для школи та директорів, але упускається освітній процес, як основна функція школи і її керівника.

Школи і директорів зобовʼязують – це вже не волонтерство. Суть волонтерства – добровільна допомога, праця у вільний від основної діяльності час. Мотивацією є задоволення від корисної допомоги іншим чи суспільству. А зобовʼязати – означає примушувати когось робити щось, що викликає негатив – коментує Надія Гнатовська, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області.

Коментарі під дописом / скриншот з фейсбуку Романа Грищука

Коментарі різняться, тому однозначно цей закон вимагає додаткових роз'яснень для механізмів його реалізації, щоб уникнути суперечок.