Новейшим принятым законом 2025 года является законопроект №11159 о волонтёрстве в образовании. За него проголосовало 298 депутатов. Однако, не у всех педагогов он вызвал восторг. Что вызывает беспокойство, пишет 24 Канал, ссылаясь на фейсбук страницу народного депутата Романа Грищука.

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Что предусматривает закон о волонтёрстве

Цель законопроекта – адаптация законодательства Украины к законодательству Европейского Союза о признании результатов волонтёрской деятельности. Особенно это будет касаться детей и молодежи. В дальнейшем будут внесены соответствующие изменения в Законы Украины, в частности "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "О высшем образовании", и "О волонтерской деятельности".

Напомним, закон предусматривает следующее:

признание результатов волонтёрства студентов за практику, если оно было в процессе и по направлению обучения;

выдачу документа волонтеру, подтверждающего его участие в волонтёрской деятельности от общественной, благотворительной или волонтёрской организации;

включение опыта волонтёрства в мотивационное письмо и его влияние на поступление;

обязательства руководителей учебных заведений поддерживать развитие волонтёрских инициатив и привлечение учащихся к волонтёрской деятельности.

Что вызывает возмущение у педагогов

Народный депутат Роман Грищук, под своим сообщением в фейсбук о важности закона, получил ряд комментариев от педагогов.

Положительные реакции касаются благодарностей, уравнения на европейский опыт – где волонтёрство вписывается в мотивационное письмо поступающего, и даже снятие "ограничения на волонтёрство" для детей до 14 лет. Поскольку волонтёрство очень важно для украинцев, а сознательное отношение к нему в юном возрасте, через педагогов, очень важно.

Как раз в прошлом году делали образовательный проект для школьников о культуре волонтёрства и раскрывали многие из этих пунктов во время лекций и мероприятий. Дети были в восторге! Спасибо за инициативу!

– пишет Юлия Дарницкая.

Комментарии под сообщением / скриншот с фейсбука Романа Грищука

Однако, есть и не совсем положительные реакции. Главное беспокойство – увеличение "бумажной нагрузки" на руководителей учебных заведений и педагогов. Кроме того, что волонтёрство может стать не деятельность по зову сердца, а принуждением, потому что есть закон и школе надо будет отчитаться.

Вы способствуете созданию волонтёрского рейтинга среди школ, дополнительным отчетам в местные отделы образования... В школах вам за такую инициативу не поблагодарят, потому что это дополнительная нагрузка,

– прокомментировала Иванна Ивановна.

Еще одно, если волонтёрство станет важным моментом практики студентов и мотивационного письма выпускника, не породит ли оно нового "кумовства" и как грамотно регулировать процессы выдачи документов о волонтёрстве.

Комментарии под заметкой / скриншот из фейсбука Романа Грищука

Бывший начальник Департамента образования Хмельницкой ОГА Олег Фасоля в своей заметке отмечает, что это очередное обязательство для школы и директоров, но упускается образовательный процесс, как основная функция школы и ее руководителя.

Школы и директоров обязывают – это уже не волонтёрство. Суть волонтёрства – добровольная помощь, труд в свободное от основной деятельности время. Мотивацией является удовольствие от полезной помощи другим или обществу. А обязать – означает заставлять кого-то делать что-то, что вызывает негатив – комментирует Надежда Гнатовская, начальница отдела образования, молодежи и спорта Мостиского городского совета Львовской области.

Комментарии под сообщением / скриншот из фейсбука Романа Грищука

Комментарии разнятся, поэтому однозначно этот закон требует дополнительных разъяснений для механизмов его реализации, во избежание споров.