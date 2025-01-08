Закон о развитии волонтерства в образовании стал первым принятым нардепами в 2025 году. Инициативу поддержали 298 народных избранников, отмечает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.
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Что предусматривает закон о развитии волонтерства в образовании
Этот принятый закон предусматривает:
- Признание результатов волонтерства студентов за практику, если оно соответствует направлению обучения.
- Выдачу официального документа, подтверждающего участие в волонтерской деятельности.
- Влияние волонтерского опыта на поступление в учебные заведения через мотивационные письма.
- Обязательства руководителей учебных заведений поддерживать волонтерские инициативы и привлекать учащихся к волонтерству.
Волонтерство – это не только бесплатная помощь, это развитие ответственности за будущее своей страны с самого детства,
– отметил Бабак.
Имплементация закона должна способствовать развитию культуры социальной ответственности среди участников образовательного процесса, что будет способствовать развитию практических навыков и социальной и гражданской компетенции у молодежи. Это, соответственно, будет способствовать улучшению ее социальной и экономической интеграции в общество и рынок труда.
- Ранее мы информировали о том, что в Раде предложили с целью упрощения признания результатов обучения, полученных за границей гражданами Украины, внести изменения в закон "О полном общем среднем образовании". Что подразумевает инициатива, читайте по ссылке.