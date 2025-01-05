Цю історію 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що дівчинці допомагає її прийомний батько з Німеччини. До такої ініціативи може приєднатись кожен охочий, волонтери вже починають підготовку до наступного року.

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Історія про подарунки для дітей

За словами кореспондентки, волонтери з Німеччини вже понад 10 разів привозили подарунки дітям у різні області України. Кінцевим пунктом цього року став саме Харків, де в будинках та гуртожитках маленьких переселенців чекали сюрпризи.

Волонтери сформували 10 тонн подарунків, це приблизно 1,5 тисячі пакунків.

Така ініціатива належить маленькій дівчинці Софії, яка разом з сім'єю переїхали з Харкова до Німеччини. Одного разу вона сказала, що хотіла б передати подарунки своїм друзям, які залишились у місті, щоб їх підтримати,

– зауважила вона.

Після цього прийомний батько Софії з Німеччини звернувся до мешканців міста, де живе сім'я, люди його підтримали та зібрали цілий автобус подарунків. До ініціативи також доєднались магазини солодощів, щоб до кожного подарунку дитина отримала щось смачненьке.

Дітям дуже важлива підтримка та розуміння, що вони не самотні, що світ думає про них,

– зазначила Черненко.

Андреас Поршке, прийомний батько Софії, прокоментував, що очі українських дітей стають щасливішими, коли їм дарують подарунки. Волонтери публікували у соцмережі листи маленьких українців і будь-який німець міг обрати той, який йому сподобався.

Цікаво, що вже від сьогодні німецькі волонтери починають підготовку до наступної зими, щоб вдалось залучити якомога більше охочих принести радість дітям з України.