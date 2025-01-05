Эту историю 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что девочке помогает ее приемный отец из Германии. К такой инициативе может присоединиться каждый желающий, волонтеры уже начинают подготовку к следующему году.

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История о подарках для детей

По словам корреспондента, волонтеры из Германии уже более 10 раз привозили подарки детям в разные области Украины. Конечным пунктом в этом году стал именно Харьков, где в домах и общежитиях маленьких переселенцев ждали сюрпризы.

Волонтеры сформировали 10 тонн подарков, это примерно 1,5 тысячи пакетов.

Такая инициатива принадлежит маленькой девочке Софии, которая вместе с семьей переехали из Харькова в Германию. Однажды она сказала, что хотела бы передать подарки своим друзьям, которые остались в городе, чтобы их поддержать,

– отметила она.

После этого приемный отец Софии из Германии обратился к жителям города, где живет семья, люди его поддержали и собрали целый автобус подарков. К инициативе также присоединились магазины сладостей, чтобы к каждому подарку ребенок получил что-то вкусненькое.

Детям очень важна поддержка и понимание, что они не одиноки, что мир думает о них,

– отметила Черненко.

Андреас Поршке, приемный отец Софии, прокомментировал, что глаза украинских детей становятся счастливее, когда им дарят подарки. Волонтеры публиковали в соцсети письма маленьких украинцев и любой немец мог выбрать тот, который ему понравился.

Интересно, что уже с сегодняшнего дня немецкие волонтеры начинают подготовку к следующей зиме, чтобы удалось привлечь как можно больше желающих принести радость детям из Украины.