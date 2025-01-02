Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко. Известно, что парень погиб во время циничного обстрела Днепровского района города.

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В Херсоне погиб волонтер Павел Матвиец

Роман Мрочко рассказал, что Павел Матвиец помогал доставлять пострадавшим от россиян херсонцам бытовую технику, продукты, гигиенические наборы. Также волонтер разбирал завалы и выносил строительный мусор, в который оккупанты превратили жилье горожан.

Паша был очень активным, всегда готовым среди первых прийти на помощь. Несмотря на свой возраст, он успел сделать много для восстановления нашего прифронтового Херсона,

– написал начальник МВА.

По его словам, многие херсонцы будут помнить веселый нрав парня и "большое желто-голубое сердце".

Трагическое известие также прокомментировали в общественной организации "Сильные Потому что Свободные", в которой работал Павел. Там отметили, что он был настоящим героем, который отдал свою жизнь ради других и ради помощи тем, кто пострадал от войны.

Его преданность, мужество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал. Такие люди, как он, вдохновляют продолжать борьбу, несмотря на все трудности,

– написали в общественной организации.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Матвийца. Светлая память!