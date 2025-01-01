Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко. Отмечается, что россияне ударили по Днепровскому району города около 10:30.

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В результате обстрела Херсона погиб волонтер

Роман Мрочко сообщил, что во время обстрела мужчина был в помещении и получил травмы, несовместимые с жизнью. Впоследствии стало известно, что погибшему было всего 23 года.

Погибший парень – волонтер, которой был героическим человеком и постоянно помогал нам в восстановлении общины. Не простим..

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память!

Стоит отметить, что российские войска утром 1 января нанесли сразу несколько ударов по Херсону. В результате одного из них минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение получила также 76-летняя женщина.

В 12:38 глава Херсонской МВА сообщил, что Днепровский район города снова находится под вражеским обстрелом и призвал местных жителей находиться в укрытиях.