Чи буде ПДВ для ФОПів і як контролюватимуть тіньові схеми бізнесу?

Українська влада разом із представниками Міжнародного валютного фонду майже дійшли до фінальної точки в обговоренні питання запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців, пише Forbes.

Остаточне погодження цього питання відбуватиметься під час місії МВФ в Києві у травні,

– сказав виданню анонімний співрозмовник.

Паралельно з цим уряд веде переговори з МВФ про посилення боротьби з тіньовою економікою. Йдеться про цілий набір заходів, спрямованих на закриття популярних схем ухилення від податків:

практика "дроблення бізнесу" на кілька ФОПів, щоб платити менше податків;

нелегальна торгівля тютюном;

виплата зарплат "у конвертах".

Попередній план включає не лише зміни до законів, а й серйозне "перезавантаження" роботи ключових контролюючих органів. Мова про податкову службу, митницю та Бюро економічної безпеки. Очікується, що їхню ефективність і координацію посилять, аби краще виявляти та припиняти порушення.

Окремо обговорюється ідея встановити обмеження на виплату мінімальної зарплати в тих сферах, де реальні доходи значно вищі. Таким чином влада хоче перекрити лазівки, коли офіційно платять мінімалку, а решту – в обхід податків.

Також планують жорсткіше підходити до великого бізнесу, який формально працює через мережу ФОПів, але фактично не переходить на загальну систему оподаткування. Для таких компаній можуть запровадити санкції.

Чи вплине оподаткування ФОПів на ціни товарів та послуг?

Економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом каже, що найреалістичніше – податковий законопроєкт запрацює аж ніяк не з 2027 року, адже на це немає волі парламенту. Є припущення, що це буде або ж з 2028 року, або ж коли Україна вступить у ЄС.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Якщо ж припустити, що нові зміни запрацюють з 2028 року або ж з якогось іншого року, то більшість ФОПів, які потрапили під межу у понад 4 мільйони гривень, не будуть переходити на ПДВ. Лише десь 20 – 30% всіх підприємців можуть це зробити.

Річ у тім, що ФОП, який має річний дохід на рівні 6 мільйонів гривень, не буде витрачати шалені кошти на адміністрування, бухгалтерію тощо в межах нових змін. Йому простіше в цій ситуації відкрити інший ФОП. Зокрема, на ім'я батьків, брата чи сестри або когось із пенсіонерів.

Таким чином очікувати, що після зміни оподаткування ціни на товари різко зростуть, не варто. Це торкнеться більше тих, хто все ж таки сплачуватиме ПДВ,

– прогнозує пан Олег.

Як і коли ФОПи мали платити ПДВ?