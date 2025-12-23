Как помогут налоговые изменения для ФЛП?

Первоначальной причиной введения новых правил налогообложения для ФЛП и отмены льгот было требование МВФ. Об этом рассказал член Совета Нацбанка и экономист Василий Фурман, сообщает 24 Канал.

По его словам, сотрудничество с Международным валютным фондом является для Украины стратегически важным, потому что он помогает привлекать и внешнее финансирование.

Другие партнеры, которые предоставляют международную финансовую помощь смотрят, как Украина сотрудничает с МВФ. Если сотрудничает, значит правильно движется и на пути к реформам,

– говорит экономист.

Еще одна причина – схемы крупного и среднего бизнеса. Изначально льготное налогообложение было введено для ФЛП и микробизнеса, однако крупный бизнес постепенно начал также ею пользоваться, что является неправильным. Как результат – дробление бизнеса и другие схемы уклонения от налогов, что вредят госбюджету.

Если говорит о внедрении НДС, Василий Фурман говорит, что для принятия таких решений нужна дискуссия с ассоциациями бизнеса.

Что известно о введении изменений для ФЛП?