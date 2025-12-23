Як допоможуть податкові зміни для ФОП?

Початковою причиною запровадження нових правил оподатування для ФОП та скасування пільг була вимога МВФ. Про це розповів член Ради Нацбанку й економіст Василь Фурман, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Рейдів побільшало, суми штрафів зросли: податкова посилено перевіряє ФОПи

За його словами, співпраця з Міжнародним валютним фондом є для України стратегічно важливою, бо він допомагає залучати і зовнішнє фінансування.

Інші партнери, які надають міжнародну фінансову допомогу дивляться, як Україна співпрацює з МВФ. Якщо співпрацює, значить правильно рухається і на шляху до реформ,
– говорить економіст.

Ще одна причина – схеми великого й середнього бізнесу. Початково пільгове оподаткування було запроваджено для ФОПів та мікробізнесу, проте великий бізнес поступово почав також нею користуватися, що є неправильним. Як результат – дроблення бізнесу та інші схеми ухилення від податків, що шкодять держбюджету.

Якщо говорить про впровадження ПДВ, Василь Фурман говорить, що для ухвалення таких рішень потрібна дискусія з асоціаціями бізнесу.

Що відомо про запровадження змін для ФОП?

  • Наразі Україна домовилася з МВФ про нову програму підтримки на рівні персоналу, проте є певні умови. Серед них – усуненням лазівок у чинному трудовому кодексі – закриття схеми "ФОП замість найму" та скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ.

  • Українська влада не буде скасовувати пільги для ФОП, проте хоче вирівняти правила для підприємців на спрощеній системі та платників ПДВ, щоб запобігти ухиленню від податків великим бізнесом.

  • Законопроєкт про ПДВ для ФОПів може набрати чинності 1 січня 2027 року, дозволяючи бізнесу підготуватися. Тоді ФОПи 3-ї групи з лімітом в 1 мільйон стануть платниками ПДВ, а ставка їх єдиного податку знизиться з 5% до 3%.

  • На одного ФОП це понад 60 тисяч гривень сплати ПДВ додатково в рік (за даними 2024 року). Проте згодом ПДВ може скласти 20% з доходу, якщо ФОП не отримає зареєстрованих податкових накладних від своїх постачальників.