Як допоможуть податкові зміни для ФОП?

Початковою причиною запровадження нових правил оподатування для ФОП та скасування пільг була вимога МВФ. Про це розповів член Ради Нацбанку й економіст Василь Фурман, повідомляє 24 Канал.

За його словами, співпраця з Міжнародним валютним фондом є для України стратегічно важливою, бо він допомагає залучати і зовнішнє фінансування.

Інші партнери, які надають міжнародну фінансову допомогу дивляться, як Україна співпрацює з МВФ. Якщо співпрацює, значить правильно рухається і на шляху до реформ,

– говорить економіст.

Ще одна причина – схеми великого й середнього бізнесу. Початково пільгове оподаткування було запроваджено для ФОПів та мікробізнесу, проте великий бізнес поступово почав також нею користуватися, що є неправильним. Як результат – дроблення бізнесу та інші схеми ухилення від податків, що шкодять держбюджету.

Якщо говорить про впровадження ПДВ, Василь Фурман говорить, що для ухвалення таких рішень потрібна дискусія з асоціаціями бізнесу.

Що відомо про запровадження змін для ФОП?