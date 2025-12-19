Скільки ПДВ сплатять ФОПи?

660 тисяч ФОП змушені будуть платити податок на додану вартість, пише 24 Канал з посиланням на нардепку Ніну Южаніну.

Дивіться також ФОПи почнуть платити ПДВ: що і коли зміниться для бізнесу

Міністерство фінансів оприлюднило попередній проєкт про реєстрацію платниками ПДВ ФОПів 2-3 груп, чий дохід за рік перевищує 1 мільйон гривень. За розрахунками Мінфіну це має принести в бюджет додаткових 40 мільярдів гривень.

За словами Южаніної, на одного ФОП це понад 60 тисяч гривень сплати ПДВ додатково в рік (за даними 2024 року). Проте згодом ПДВ може скласти 20% з доходу, якщо ФОП не отримає зареєстрованих податкових накладних від своїх постачальників.

Тоді сума сплати ПДВ на одного ФОП складе від 220 тисяч до 740 тисяч гривень в рік (це 20% із середнього обороту).

Пропозиція щодо ПДВ для ФОП

Мінфін виніс на публічне обговорення законопроєкт, який може вступити в дію з 1 січня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

Мета законопроєкту – зробити правила однаковими для бізнесу з подібними оборотами, обмежити використання спрощеної системи для агресивної оптимізації. Також планують подолати схеми дроблення бізнесу, "сірого імпорту" та контрабанди, при цьому захистивши чесний малий бізнес.

Що саме пропонується:

Час на підготовку. Закон набере чинності лише з 1 січня 2027 року. Це дає бізнесу та державі достатньо часу для налаштування процесів та переходу без стресу.

Зміна ставки для ФОП 3-ї групи. Якщо ви на 3-й групі (5%) і досягнете ліміту в 1 мільйон, ви станете платником ПДВ, а ваша ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%.

Виняток для Е-резидентів. Вимога щодо обов'язкової реєстрації платником ПДВ не поширюється на платників єдиного податку 3 групи – електронних резидентів (е-резидентів).

Цифровізація. Реєстрація та звітність відбуватимуться онлайн.

Скандальне скасування пільг для ФОП: передумови і наслідки