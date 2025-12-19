Сколько НДС уплатят ФОПы?

660 тысяч ФЛП вынуждены будут платить налог на добавленную стоимость, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Нину Южанину.

Министерство финансов обнародовало предварительный проект о регистрации плательщиками НДС ФЛП 2-3 групп, чей доход за год превышает 1 миллион гривен. По расчетам Минфина это должно принести в бюджет дополнительных 40 миллиардов гривен.

По словам Южаниной, на одного ФЛП это более 60 тысяч гривен уплаты НДС дополнительно в год (по данным 2024 года). Однако впоследствии НДС может составить 20% с дохода, если ФЛП не получит зарегистрированных налоговых накладных от своих поставщиков.

Тогда сумма уплаты НДС на одного ФЛП составит от 220 тысяч до 740 тысяч гривен в год (это 20% со среднего оборота).

Предложение по НДС для ФЛП

Минфин вынес на публичное обсуждение законопроект, который может вступить в действие с 1 января 2027 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

Цель законопроекта – сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации. Также планируют преодолеть схемы дробления бизнеса, "серого импорта" и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес.

Что именно предлагается:

Время на подготовку. Закон вступит в силу только с 1 января 2027 года. Это дает бизнесу и государству достаточно времени для настройки процессов и перехода без стресса.

Изменение ставки для ФЛП 3-й группы. Если вы на 3-й группе (5%) и достигнете лимита в 1 миллион, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%.

Исключение для Е-резидентов. Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС не распространяется на плательщиков единого налога 3 группы – электронных резидентов (е-резидентов).

Цифровизация. Регистрация и отчетность будут происходить онлайн.

