Что может измениться для ФЛП?

Согласно обнародованному Министерством финансов законопроекту, порог в миллион гривен дохода для регистрации плательщиком НДС хотят распространить на всех физических лиц предпринимателей – плательщиков единого налога. Такое предложение навредит малому бизнесу, рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман.

Смотрите также Подарочные сертификаты для ФЛП: как избежать риска "слететь" с упрощенной системы

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы К сожалению, Министерство финансов решило начать не с компромиссов, а снова нервировать весь малый и микробизнес. Законопроект простой, как угол дома: убрать исключение о миллионе, который ранее не распространялся на плательщиков единого налога. Это именно та непутевая и вредная норма, о которой мы и думали раньше, что Министерство финансов так сделает. Оно так и сделало. Но шансов у этого законопроекта – ноль.

Законопроект от Министерства финансов вынесли на публичное обсуждение 18 декабря. Среди предложенных в нем норм:

изменение ставки для 3 группы : при достижении лимита дохода в 1 миллион гривен ФЛП станет плательщиком НДС, а ставка единого налога снизится с 5% до 3%;

: при достижении лимита дохода в 1 миллион гривен ФЛП станет плательщиком НДС, а ставка единого налога снизится с 5% до 3%; время на подготовку к переходу – в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года;

– в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года; исключение для иностранцев – требование не будет распространяться на плательщиков единого налога 3 группы – е-резидентов.

– требование не будет распространяться на плательщиков единого налога 3 группы – е-резидентов. онлайн регистрация и отчетность через "Электронный кабинет".

По приведенным в законопроекте данным, норма об обязательной регистрации плательщиком НДС и переход на общую систему налогообложения распространится на 660,2 тысячи ФЛП 2 и 3 групп.

Справочно: Упрощенная система предназначена для снижения налоговой нагрузки и стимулирования развития малого бизнеса. Она предусматривает более простой учет и уплату Единого налога вместо нескольких.

В Минфине цель предлагаемого законопроекта определили следующим образом:

одинаковые правила для бизнеса с подобными оборотами;

ограничение использования упрощенной системы для агрессивной оптимизации налогов, дробления бизнеса, "серого импорта" и контрабанды;

защита честного малого бизнеса.

В чем заключается сложность перехода на общую систему налогообложения для ФОПов?

По словам экономиста Олега Гетмана, переход на общую систему налогообложения станет бременем для малого и микробизнеса ввиду ее сложности.

НДС – это сверхсложная, особенно в наших условиях, система администрирования, это блокировка налоговых накладных, отчетность. Поэтому это минимум брать отдельного бухгалтера и сталкиваться со всеми проблемами безумной общей системы,

– отметил эксперт.

Стоит заметить, что нагрузка возрастет не только на ФЛП, но и на налоговую, специалисты которой будут администрировать 660 тысяч новых плательщиков НДС.

По тексту законопроекта, ожидаемые расходы на увеличение нагрузки на налоговиков и обновление программного обеспечения составят 179,8 миллиона гривен. Тогда как поступления в госбюджет от нововведения оценивают в 40,1 миллиарда гривен.

Напомним: НДС – это косвенный налог, который уплачивается в стоимости товаров и услуг за счет конечного потребителя. В Украине он базово составляет 20%: их добавляют к цене товара или услуги. Для НДС существуют различные ставки, а процесс отчетности достаточно сложный.

Какие альтернативы порога в 1 миллион гривен?

Экономист Олег Гетман говорит, что предложенный Министерством финансов законопроект можно усовершенствовать, если изменить порог для регистрации плательщиков единого налога плательщиками НДС.

К нему надо добавить, что порог будет не один миллион, а нормальный европейский порог – 85 тысяч евро. Тогда он становится нормальным,

– заключает экономист.

В пересчете на гривны этот порог мог бы составлять около 4 миллионов гривен.

Почему в Украине решили менять правила налогообложения ФЛП?