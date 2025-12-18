Що може змінитися для ФОПів?

За оприлюдненим Міністерством фінансів законопроєктом, поріг у мільйон гривень доходу для реєстрації платником ПДВ хочуть поширити на всіх фізичних осіб підприємців – платників єдиного податку. Така пропозиція нашкодить малому бізнесу, розповів у коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи На жаль, Міністерство фінансів вирішило почати не з компромісів, а знову нервувати весь малий і мікробізнес. Законопроєкт простий, як кут будинку: прибрати виняток про мільйон, який раніше не поширювався на платників єдиного податку. Це саме та недолуга й шкідлива норма, про яку ми й думали раніше, що Міністерство фінансів так зробить. Воно так і зробило. Але шансів у цього законопроєкту – нуль.

Законопроєкт від Міністерства фінансів винесли на публічне обговорення 18 грудня. Серед запропонованих у ньому норм:

зміна ставки для 3 групи : при досягненні ліміту доходу в 1 мільйон гривень ФОП стане платником ПДВ, а ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%;

: при досягненні ліміту доходу в 1 мільйон гривень ФОП стане платником ПДВ, а ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%; час на підготовку до переходу – у разі ухвалення закон набере чинності з 1 січня 2027 року;

– у разі ухвалення закон набере чинності з 1 січня 2027 року; виняток для іноземців – вимога не поширюватиметься на платників єдиного податку 3 групи – е-резидентів.

– вимога не поширюватиметься на платників єдиного податку 3 групи – е-резидентів. онлайн реєстрація та звітність через "Електронний кабінет".

За наведеними в законопроєкті даними, норма про обов’язкову реєстрацію платником ПДВ і перехід на загальну систему оподаткування пошириться на 660,2 тисячі ФОПів 2 і 3 груп.

Довідково: Спрощена система призначена для зниження податкового навантаження й стимулювання розвитку малого бізнесу. Вона передбачає простіший облік та сплату Єдиного податку замість кількох.

У Мінфіні мету пропонованого законопроєкту визначили наступним чином:

однакові правила для бізнесу з подібними оборотами;

обмеження використання спрощеної системи для агресивної оптимізації податків, дроблення бізнесу, "сірого імпорту" та контрабанди;

захист чесного малого бізнесу.

У чому полягає складність переходу на загальну систему оподаткування для ФОПів?

За словами економіста Олега Гетмана, перехід на загальну систему оподаткування стане тягарем для малого й мікробізнесу з огляду на її складність.

ПДВ – це надскладна, особливо в наших умовах, система адміністрування, це блокування податкових накладних, звітність. Тож це мінімум брати окремого бухгалтера й стикатися з усіма проблемами шаленої загальної системи,

– наголосив експерт.

Варто зауважити, що навантаження зросте не тільки на ФОПів, а й на податкову, фахівці якої матимуть адмініструвати 660 тисяч нових платників ПДВ.

За текстом законопроєкту, очікувані витрати на збільшення навантаження на податківців та оновлення програмного забезпечення становитимуть 179,8 мільйона гривень. Тоді як надходження до держбюджету від нововведення оцінюють у 40,1 мільярда гривень.

Нагадаємо: ПДВ – це непрямий податок, який сплачується у вартості товарів та послуг коштом кінцевого споживача. В Україні він базово становить 20%: їх додають до ціни товару чи послуги. Для ПДВ існують різні ставки, а процес звітування досить складний.

Які альтернативи порогу в 1 мільйон гривень?

Економіст Олег Гетман говорить, що запропонований Міністерством фінансів законопроєкт можна вдосконалити, якщо змінити поріг для реєстрації платників єдиного податку платниками ПДВ.

До нього треба додати, що поріг буде не один мільйон, а нормальний європейський поріг – 85 тисяч євро. Тоді він стає нормальним,

– підсумовує економіст.

У перерахунку на гривні цей поріг міг би становити близько 4 мільйонів гривень.

Чому в Україні вирішили змінювати правила оподаткування ФОПів?