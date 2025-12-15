Чи можуть ФОПи продавати подарункові сертифікати?

Подарункові сертифікати не належать до грошової форми розрахунку, тож використання їх у дрібному бізнесі може призвести до проблем із податковою. Про це в коментарі 24 Каналу розповів податковий консультант Михайло Смокович.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Не можна використовувати сертифікати, тому що це заборонено самим податковим кодексом. Спрощена система оподаткування не передбачає можливості роботи з сертифікатами. Тому що спосіб розрахунку ФОПів-спрощенців – тільки грошовий. Сертифікат виходить вже як негрошова форма розрахунку, адже потім людина, яка приходить з ним, купує послугу не за гроші, а за сам сертифікат.

У роз’ясненні податкової йдеться про те, що платникам єдиного податку 1 – 3 груп не заборонено продавати подарункові сертифікати. Проте якщо приймати їх для розрахунку за свої товари чи послуги, підприємець втрачає право на спрощену систему оподаткування, обліку й звітності та має перейти на загальну.

Зверніть увагу! Державна податкова служба розцінює подарунковий сертифікат як механізм розрахунку не в грошовій формі.

Чи є спосіб "спрощенцям" використовувати подарункові сертифікати?

За словами податкового консультанта Михайла Смоковича, працювати з подарунковими сертифікатами можна спробувати тільки якщо налаштувати цю роботу юридично правильно.

Якщо знайти грамотного юриста, він може досить гарно прописати систему роботи з сертифікатами, правильно підбираючи поняття й прописуючи договір оферти. Він може вивести систему роботи з сертифікатами так, щоб це можна було робити спрощенцю. Проте, якщо цим не займатися й просто підійти до питання нахрапом, і почати працювати з сертифікатом, то податкова дійсно може розцінювати це як негрошову форму розрахунку,

– каже експерт.

Як пише YANKIV, ФОПи-спрощенці можуть використовувати систему знижок та бонусів у разі, якщо ті не є окремим платіжним інструментом. Проте приймати власні сертифікати або ж інших компаній як оплату за послуги чи товари заборонено. Також не можна виконувати взаємозаліки через сертифікати.

Довідково: на спрощеній системі оподаткування підприємці мають вести простіший облік та сплачувати Єдиний податок. Якщо втратити право на це через порушення, ФОП можуть перевести на загальну систему зі складнішим обліком.

Чи варто ФОПам відмовитися від лотерей та розіграшів?

Лотереї та розіграші є інструментами маркетингу, які використовує бізнес для збільшення продажів. Проте дрібним підприємцям їх варто уникати через ризики, говорить Михайло Смокович.

Лотереї – точно ні. Щодо розіграшів подарунків – достатньо часто саме слово розіграш у договорі міняють на продаж, просто за нижчою ціною. Але це також ризиковано, тому що податкова може розцінювати як продаж за неринковою вартістю, як додаткове благо, і нарахувати на це податки податковому агенту. Тому з цим також краще не жартувати,

– каже податковий консультант.

За інформацією ДПС, за рішенням органу контролю реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати й виключити з реєстру. Причиною для цього може стати застосування ФОПом іншого способу розрахунку, ніж передбачено законодавством.

Що може змінитися для ФОПів найближчими роками?