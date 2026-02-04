Хто має подати об’єднаний звіт за січень 2026 року?

Звіт містить у собі дані з трьох податків, про що йдеться на сайті Бухгалтер 911.

Об’єднаний звіт поєднав у собі:

податкову квартальну декларацію з даними про податок на доходи фізичних осіб податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ);

місячний звіт з єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Юридичні особи наразі звітують так, як це і було раніше – щомісяця. Тому за січень 2026 року подають звіт до 20 лютого.

А от ФОПи та самозайняті особи за січень не звітують. Чому так? Для цих людей з 2026 року діє квартальний звітний період.

Зверніть увагу! Це означає, що перший об’єднаний розрахунок вони подадуть за I квартал 2026 року — до 10 травня.

У Пенсійному фонді зазначили, що цей же порядок діятиме і надалі – протягом 40 днів після закінчення кварталу.

Однак для юридичних осіб порядок подання звітності залишається незмінним. Крім того, система оподаткування – спрощена чи загальна – жодним чином не впливає на порядок подання звітності.

Що ще слід знати ФОПам у лютому 2026 року?