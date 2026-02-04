Кто должен подать объединенный отчет за январь 2026 года?

Отчет включает в себя данные по трем налогам, о чем говорится на сайте Бухгалтер 911.

Читайте также Задекларировать доходы и получить налоговую скидку отныне можно в Дії

Объединенный отчет соединил в себе:

налоговую квартальную декларацию с данными о налоге на доходы физических лиц налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора (ВС);

месячный отчет по единому социальному взносу (ЕСВ).

Юридические лица сейчас отчитываются так, как это и было раньше – ежемесячно. Поэтому за январь 2026 года подают отчет до 20 февраля.

А вот ФЛП и самозанятые лица за январь не отчитываются. Почему так? Для этих людей с 2026 года действует квартальный отчетный период.

Обратите внимание! Это означает, что первый объединенный расчет они подадут за I квартал 2026 года - до 10 мая.

У Пенсионном фонде отметили, что этот же порядок будет действовать и в дальнейшем – в течение 40 дней после окончания квартала.

Однако для юридических лиц порядок представления отчетности остается неизменным. Кроме того, система налогообложения – упрощенная или общая – никоим образом не влияет на порядок представления отчетности.

Что еще следует знать ФЛП в феврале 2026 года?