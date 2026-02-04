Как подать налоговую декларацию онлайн?

Подробнее рассказали в Дии. Сервис будет полезным гражданам, которые хотят задекларировать доходы или имеют право на налоговую скидку и стремятся вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Если раньше приходилось заполнять формы на сайте Государственной налоговой службы или идти в учреждение с бумагами, то теперь все можно сделать онлайн за несколько шагов – без очередей и лишних поездок.

Услуга нужна, если вы:

хотите подать декларацию при наличии доходов, которые подлежат обязательному декларированию ;

; получали зарплату, из которой удерживали налог на доходы физических лиц ;

; в отчетном году платили за обучение, лечение, страхование жизни, ипотеку или другие расходы, предусмотренные Налоговым кодексом.

Обратите внимание! Услуга доступна только для физических лиц – граждан Украины. Бета-тест новой услуги запустили в Дии.

Подать налоговую декларацию для получения налоговой скидки и вернуть часть уплаченного НДФЛ можно по ссылке.

Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах можно подать по ссылке.

Кому нужна налоговая декларация?

В соответствии с нормами раздела IV Налогового кодекса Украины, обязанность по представлению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах у налогоплательщиков возникает при получении:

отдельных видов налогооблагаемых доходов (прибылей), не подлежащих налогообложению при их начислении или выплате, но не освобожденных от налогообложения;

доходов, получаемых от лица, не являющегося налоговым агентом;

иностранных доходов;

доходов от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения;

доходов от осуществления независимой профессиональной деятельности и т.д.

В то же время имеют право подать налоговую декларацию граждане, которые декларируют право на налоговую скидку, сообщает ГНС.