Откуда поступило больше всего средств в бюджет?

В 2025 году в бюджет Украины поступило чуть больше, чем 953 миллиарда гривен налогов и сборов, а это 46,5% от всех бюджетных поступлений, которые администрирует налоговая, сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Поэтому больше всего средств поступило от налогов и сбора на доходы физических лиц – это 41,8 миллиарда гривен. Далее в рейтинге идут средства от НДС – 14,3 миллиарда гривен, а затем – от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (13,5 миллиарда гривен).

Несмотря на это вторжение России нанесло существенные потери, в частности из-за разрушения производственных мощностей, оккупацию и логистические перебои. Как следствие, прошлом году почти 40% крупных налогоплательщиков уменьшили отчисления в бюджет.

Интересно! Речь идет здесь, в первую очередь, о перерабатывающей промышленности, добывающей промышленности и разработке карьеров, транспорта, а также о складском хозяйстве и почтовой и курьерской деятельности, оптовой и розничной торговле, поставке электроэнергии и газа.

Какие отрасли заплатили больше всего средств?

Как сообщают в Государственной налоговой службе, наибольший рост налогов произошел в 4-х отраслях, а именно:

Перерабатывающая промышленность – на 23,6% больше, или в денежном эквиваленте 70,2 миллиарда гривен,

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – больше на 24,8%, или же 67,6 миллиарда гривен,

Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – +25,9%, или 52,4 миллиарда гривен,

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство – +35,8%, или почти 28 миллиардов гривен.

Таким образом, перерабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля обеспечили более 34% всех налоговых поступлений в сводный бюджет.

Где проводила проверки налоговая?