Звідки надійшло найбільше коштів до бюджету?

У 2025 році до бюджету України надійшло трішки більше, ніж 953 мільярди гривень податків та зборів, а це 46,5% від усіх бюджетних надходжень, які адмініструє податкова, повідомила виконуюча обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Читайте також Податок 15% для ФОПів: кому доведеться платити за підвищеною ставкою у 2026 році

Відтак найбільше коштів надійшло від податків та збору на доходи фізичних осіб – це 41,8 мільярда гривень. Далі у рейтингу йдуть кошти від ПДВ – 14,3 мільярда гривень, а потім – від акцизного податку з виробних в Україні підакцизних товарів (13,5 мільярда гривень).

Попри це вторгнення Росії завдало суттєвих втрати, зокрема через руйнування виробничих потужностей, окупацію та логістичні перебої. Як наслідок, торік майже 40% великих платників податків зменшили відрахування до бюджету.

Цікаво! Йдеться тут, у першу чергу, про переробну промисловість, добувну промисловість та розроблення кар'єрів, транспорту, а також про складське господарство та поштову й кур'єрську діяльність, оптову та роздрібну торгівлю, постачання електроенергії та газу.

Які галузі сплатили найбільше коштів?

Як повідомляють в Державній податковій службі, найбільше зростання податків відбулося в 4-х галузях, а саме:

Переробна промисловість – на 23,6% більше, або в грошовому еквіваленті 70,2 мільярда гривень,

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобілів та мотоциклів – більше на 24,8%, або ж 67,6 мільярда гривень,

Державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування – +25,9%, або 52,4 мільярда гривень,

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – +35,8%, або майже 28 мільярди гривень.

Таким чином, переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету.

Де проводила перевірки податкова?