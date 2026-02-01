Звідки надійшло найбільше коштів до бюджету?
У 2025 році до бюджету України надійшло трішки більше, ніж 953 мільярди гривень податків та зборів, а це 46,5% від усіх бюджетних надходжень, які адмініструє податкова, повідомила виконуюча обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Відтак найбільше коштів надійшло від податків та збору на доходи фізичних осіб – це 41,8 мільярда гривень. Далі у рейтингу йдуть кошти від ПДВ – 14,3 мільярда гривень, а потім – від акцизного податку з виробних в Україні підакцизних товарів (13,5 мільярда гривень).
Попри це вторгнення Росії завдало суттєвих втрати, зокрема через руйнування виробничих потужностей, окупацію та логістичні перебої. Як наслідок, торік майже 40% великих платників податків зменшили відрахування до бюджету.
Цікаво! Йдеться тут, у першу чергу, про переробну промисловість, добувну промисловість та розроблення кар'єрів, транспорту, а також про складське господарство та поштову й кур'єрську діяльність, оптову та роздрібну торгівлю, постачання електроенергії та газу.
Які галузі сплатили найбільше коштів?
Як повідомляють в Державній податковій службі, найбільше зростання податків відбулося в 4-х галузях, а саме:
- Переробна промисловість – на 23,6% більше, або в грошовому еквіваленті 70,2 мільярда гривень,
- Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобілів та мотоциклів – більше на 24,8%, або ж 67,6 мільярда гривень,
- Державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування – +25,9%, або 52,4 мільярда гривень,
- Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – +35,8%, або майже 28 мільярди гривень.
Таким чином, переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету.
Де проводила перевірки податкова?
Державна податкова служба України виявила на відомому курорті порушення на понад 3,2 мільйона гривень, серед яких нелегальний готель та 22 неоформлених працівники. Це стало частиною численних перевірок бізнесу в курортній зоні Яремчанщини та на курорті "Буковель".
Попри 30% зростання виторгу у сезоні листопад – грудень 2025 року порівняно з минулим роком, податкова служба продовжує систематичні перевірки. Податківці провели 62 фактичні перевірки, під час яких також вилучили незаконну продукцію та зафіксували інші порушення фінансової дисципліни.