Хто має сплачувати 15% єдиного податку в Україні?

Мова йде про недотримання вимог Податкового кодексу, про що йдеться на сайті Державної податкової служби.

Підвищена ставка 15 % застосовується до доходів ФОП 1–3 груп у таких випадках:

перевищення граничного обсягу доходу;

отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;

застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені Податкового кодексу;

здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів);

провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи.

Зокрема єдиний податок для ФОПів 1 групи є відсотком від прожиткового мінімуму, для 2 групи – від мінімальної зарплати.

Водночас для 3 групи не існує фіксованої ставки. У цьому випадку ФОП платить так:

3% від суми доходу, якщо є платником ПДВ; 5% від суми доходу, якщо не є платником ПДВ.

Тоді як ставка 15% передбачена пунктом 293.4 Податкового кодексу України та застосовується не замість, а додатково до основної ставки єдиного податку. Це означає, що ФОП зі своїх "правильних" доходів платить податок за стандартною ставкою, а з доходів, які були отримані з порушенням правил, – 15%. Про це йдеться на сайті Factor.

Зверніть увагу! Ці суми обов’язково декларуються окремим рядком у податковій декларації.

Як сильно ФОП має перевищити свій "ліміт"?

Для того, аби довелося платити 15%, має бути перевищення річного ліміту доходу. Кожна група єдиного податку має чітко визначений граничний обсяг.

Якщо підприємець перевищив ліміт, то 15% нараховується саме на суму перевищення, а не на весь дохід. До того ж ФОП зобов’язаний або перейти на іншу групу, або на загальну систему оподаткування.

Яких правил повинен дотримувати ФОП, аби не сплачувати податок у розмірі 15%?

ФОПи 1 та 2 групи повинні здійснювати лише ті види діяльності, які зазначені в Реєстрі платників єдиного податку. Якщо підприємець отримав дохід від виду діяльності, який не зазначений у КВЕДах, то такий дохід не вважається дозволеним для спрощеної системи.

Підприємцям заборонено використовувати негрошові розрахунки (оплата товарами, послугами тощо). Дохід, який отриманий таким чином, автоматично підпадає під 15% єдиного податку, незалежно від групи ФОПа.

Якщо ФОП отримує дохід від діяльності, якою не може займатися людина на єдиному податку, то весь дохід оподатковується за ставкою 15%. Також можливе примусове переведення на загальну систему оподаткування. Виняток – платники 3 групи – е-резиденти.

Коли підприємець 1 або 2 групи отримує дохід від діяльності, яка не передбачена для його групи, то цей дохід також оподатковується за ставкою 15%.

Важливо! Ставка 15% єдиного податку є фінансовою санкцією за порушення правил спрощеної системи оподаткування. Вона не може бути добровільною та не має жодних альтернатив.

Що ще слід знати ФОПам в Україні?