Як сплатити податки через банк, Дію чи Електронний кабінет?

Сплатити податки можна будь-який із доступних способів, пише 24 Канал з посиланням на 7eminar.

Найпоширеніший варіант – це сплата податків з розрахункового підприємницького рахунку через мобільний застосунок свого банку.

Зазвичай ФОПи створюють шаблони платіжних доручень для єдиного податку, ЄСВ, ВЗ та інших обов’язкових платежів. Один раз правильно заповнений шаблон із кодом виду сплати, періодом і призначенням платежу суттєво спрощує життя в майбутньому. Далі достатньо лише скопіювати платіж і змінювати періоди, за які здійснюється платіж або суму.

Важливо! Пам'ятайте, що реквізити бюджетних рахунків можуть змінюватися, особливо на початку року, тому їх варто періодично перевіряти

Ще один зручний спосіб – сплата податків через застосунок Дія. Цей варіант добре підходить для ФОПів без складних ситуацій у розрахунках. В Дії система самостійно підтягує суму податку та реквізити, а ФОПу залишається лише підтвердити платіж через свій банк.

Як це працює:

Зайдіть у застосунок Дія, перейдіть до розділу "Послуги", знайдіть "Податки ФОП". Зазвичай це знаходиться на головній сторінці. Система автоматично визначає суму податку та підтягує реквізити, ФОП залишається тільки підтвердити оплату через підключений банк.

Переваги такого способу оплати – це мінімум ручного введення. Недоліки – банк стягує комісію не у фіксованій сумі за платіж, а у відсотках від суми податку

Так, для ФОП 2 групи при сплаті єдиного податку у розмірі 1729,40 гривень через Дію комісія становить 24,21 гривню, що дорівнює 1,4% від суми податку.

Також у 2026 році актуальним залишається Електронний кабінет платника податків.

Як це працює:

Увійдіть в Електронний кабінет за допомогою КЕП. Перейдіть у розділ “Стан розрахунків з бюджетом”. Оберіть податок, який необхідно сплатити, та спосіб оплати- через QR-код, платіжну систему або за реквізитами картки. Завершіть заповнення платіжної інструкції. Підтвердіть операцію та сплатіть податок.

Сплата податків з особистого рахунку

Якщо на підприємницькому рахунку ФОП тимчасово немає коштів, податки можна сплатити з особистого рахунку фізичної особи. Це не є порушенням і не тягне за собою жодних негативних наслідків.

Ключовий момент тут – правильне призначення платежу. Саме воно дозволяє податковій ідентифікувати платіж від конкретного ФОП. У призначенні платежу обов’язково вказується:

код платежу 101;

назва податку;

період, за який здійснюється сплата;

ПІБ;

код ФОП.

Після сплати варто проконтролювати зарахування коштів. Найзручніше це зробити в Електронному кабінеті платника податків у розділі "Стан розрахунків з бюджетом".

