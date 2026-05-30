Нові податки для ФОПів у 2026 році

Цього року податкове навантаження на ФОПів збільшилося через зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Саме до цих показників прив’язані ставки єдиного податку, військового збору та ЄСВ, пише Головне управління ДПС у Рівненській області.

Відтак, податки для ФОПів становлять у червні:

ФОПи 1 групи

Для ФОПів 1 групи максимальний єдиний податок зріс до 332,80 гривні на місяць, а мінімальний ЄСВ – до 1 902,34 гривні. Окремо потрібно сплачувати військовий збір – 864,7 гривні щомісяця.

ФОПи 2 групи

Максимальна ставка єдиного податку для цих підприємців зросла до 1 729,40 гривні на місяць. ЄСВ та військовий збір залишаються такими ж, як і для першої групи – 1 902,34 гривні та 864,7 гривні на місяць відповідно.

ФОПи 3 групи

Для підприємців 3 групи ставки єдиного податку не змінилися – 5% доходу без ПДВ або 3% із ПДВ. Однак ЄСВ також зріс до понад 1,9 тисячі гривень на місяць. Крім того, військовий збір для цієї групи становить 1% доходу.

Обов'язки ФОПів у червні

У червні 2026 року для ФОПів 1 – 3 групи діють стандартні правила сплати податків та подання звітності, однак підприємцям важливо не пропустити ключові дати.

ФОПи 1 групи

Мають сплатити єдиний податок та військовий збір "за себе" не пізніше 20 числа включно.

ФОПи 2 групи

Підприємці цієї групи без найманих працівників також повинні внести єдиний податок та військовий збір до 20 числа місяця. ФОПи, які мають найману працю, зобов'язані виплатити заробітну плату 2 рази на місяць плюс сплатити ЄСВ, військовий збір, ПДФО із зарплати. А також так само сплатити єдиний податок і військовий збір "за себе" до 20 числа.

ФОПи 3 групи

ФОП 3 групи ЄП 5% (не платник ПДВ), який має найманих працівників, у червні повинен виплатити заробітну плату 2 рази на місяць, сплатити ЄСВ, військовий збір, ПДФО із зарплати в день виплати.

Тоді як ФОП ЄП 3% (платник ПДВ) повинен не лише виплатити зарплату, внести ЄСВ, ПДФО та військовий збір, але й до 20 числа подати декларацію з ПДВ, а до 30 числа – сплатити ПДВ.

Ліміти доходів ФОПів

До того ж червень завершує першу половину року. Підприємцям 1 – 3 груп вкрай важливо підбити підсумки доходів за 6 місяців, щоб переконатися, що вони не наближаються до критичної межі свого річного ліміту.

Через інфляцію та збільшення мінімальної зарплати зросли й річні ліміти доходу для всіх груп ФОПів:

ліміт річного доходу ФОП 1 групи – 1 444 049 гривень;

ліміт річного доходу ФОП 2 групи – 7 211 598 гривень;

ліміт річного доходу ФОП 3 групи – 10 091 049 гривень.

Перевищення ліміту тягне за собою автоматичне переведення на загальну систему оподаткування або вищу групу.

Зауважте! Особливо уважними у червні варто бути підприємцям, у яких активний літній сезон продажів або послуг. Саме в цей період обороти можуть різко зрости.