Новые налоги для ФЛП в 2026 году
В этом году налоговая нагрузка на ФЛП увеличилась из-за роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Именно к этим показателям привязаны ставки единого налога, военного сбора и ЕСВ, пишет Главное управление ГНС в Ровенской области.
Поэтому, налоги для ФЛП составляют в июне:
- ФЛП 1 группы
Для ФЛП 1 группы максимальный единый налог вырос до 332,80 гривны в месяц, а минимальный ЕСВ – до 1 902,34 гривны. Отдельно нужно платить военный сбор – 864,7 гривны ежемесячно.
ФЛП 2 группы
Максимальная ставка единого налога для этих предпринимателей выросла до 1 729,40 гривны в месяц. ЕСВ и военный сбор остаются такими же, как и для первой группы – 1 902,34 гривны и 864,7 гривны в месяц соответственно.
ФЛП 3 группы
Для предпринимателей 3 группы ставки единого налога не изменились – 5% дохода без НДС или 3% с НДС. Однако ЕСВ также вырос до более 1,9 тысячи гривен в месяц. Кроме того, военный сбор для этой группы составляет 1% дохода.
Обязанности ФЛП в июне
В июне 2026 года для ФЛП 1 – 3 группы действуют стандартные правила уплаты налогов и представления отчетности, однако предпринимателям важно не пропустить ключевые даты.
- ФЛП 1 группы
Должны уплатить единый налог и военный сбор "за себя" не позднее 20 числа включительно.
- ФЛП 2 группы
Предприниматели этой группы без наемных работников также должны внести единый налог и военный сбор до 20 числа месяца. ФЛП, которые имеют наемный труд, обязаны выплатить заработную плату 2 раза в месяц плюс уплатить ЕСВ, военный сбор, НДФЛ с зарплаты. А также так же уплатить единый налог и военный сбор "за себя" до 20 числа.
- ФЛП 3 группы
ФЛП 3 группы ЕН 5% (не плательщик НДС), который имеет наемных работников, в июне должен выплатить заработную плату 2 раза в месяц, уплатить ЕСВ, военный сбор, НДФЛ с зарплаты в день выплаты.
Тогда как ФЛП ЕН 3% (плательщик НДС) должен не только выплатить зарплату, внести ЕСВ, НДФЛ и военный сбор, но и до 20 числа подать декларацию по НДС, а до 30 числа – уплатить НДС.
Лимиты доходов ФЛП
К тому же июнь завершает первую половину года. Предпринимателям 1 – 3 групп крайне важно подвести итоги доходов за 6 месяцев, чтобы убедиться, что они не приближаются к критической границе своего годового лимита.
Из-за инфляции и увеличения минимальной зарплаты выросли и годовые лимиты дохода для всех групп ФЛП:
- лимит годового дохода ФЛП 1 группы – 1 444 049 гривен;
- лимит годового дохода ФЛП 2 группы – 7 211 598 гривен;
- лимит годового дохода ФЛП 3 группы – 10 091 049 гривен.
Превышение лимита влечет за собой автоматический перевод на общую систему налогообложения или более высокую группу.
Учтите! Особенно внимательными в июне стоит быть предпринимателям, у которых активный летний сезон продаж или услуг. Именно в этот период обороты могут резко возрасти.
Напомним, доходом ФЛП не считаются отдельные виды поступлений. В частности, в него не засчитывают суммы НДС, кредиты, а также возвратную финансовую помощь, если предприниматель вернул её в течение 12 календарных месяцев с даты получения.
Также не включаются в доход средства целевого назначения, которые ФЛП получает от Пенсионного фонда, государственного или местных бюджетов. Речь идет, частности, о выплатах в рамках различных государственных и муниципальных программ поддержки.
Обновить информацию о ФЛП в Украине можно как оффлайн, так и дистанционно. Для этого предприниматели могут обратиться в ЦНАП или воспользоваться онлайн-сервисами. Через портал "Дія" ФЛП имеют возможность изменить КВЭДы, обновить контактные данные, а также адрес регистрации предпринимателя, которая содержится в государственном реестре.
В то же время важно учесть, что внести такие изменения через мобильное приложение пока невозможно. Для обновления информации нужно пользоваться именно веб-версией "Дії".