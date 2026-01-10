Как уплатить налоги через банк, Дію или Электронный кабинет?
Оплатить налоги можно любым из доступных способов, пишет 24 Канал со ссылкой на 7eminar.
Самый распространенный вариант – это уплата налогов с расчетного предпринимательского счета через мобильное приложение своего банка.
Обычно ФЛП создают шаблоны платежных поручений для единого налога, ЕСВ, ВС и других обязательных платежей. Один раз правильно заполненный шаблон с кодом вида уплаты, периодом и назначением платежа существенно упрощает жизнь в будущем. Далее достаточно лишь скопировать платеж и менять периоды, за которые осуществляется платеж или сумму.
Важно! Помните, что реквизиты бюджетных счетов могут меняться, особенно в начале года, поэтому их следует периодически проверять
Еще один удобный способ – уплата налогов через приложение Дія. Этот вариант хорошо подходит для ФЛП без сложных ситуаций в расчетах. В Дії система самостоятельно подтягивает сумму налога и реквизиты, а ФЛП остается только подтвердить платеж через свой банк.
Как это работает:
- Зайдите в приложение Дія, перейдите в раздел "Услуги", найдите "Налоги ФЛП". Обычно это находится на главной странице.
- Система автоматически определяет сумму налога и подтягивает реквизиты, ФЛП остается только подтвердить оплату через подключенный банк.
Преимущества такого способа оплаты – это минимум ручного ввода. Недостатки – банк взимает комиссию не в фиксированной сумме за платеж, а в процентах от суммы налога
Так, для ФЛП 2 группы при уплате единого налога в размере 1729,40 гривен через Дию комиссия составляет 24,21 гривну, что равно 1,4% от суммы налога.
Также в 2026 году актуальным остается Электронный кабинет налогоплательщика.
Как это работает:
- Войдите в Электронный кабинет с помощью КЭП.
- Перейдите в раздел “Состояние расчетов с бюджетом”.
- Выберите налог, который необходимо оплатить, и способ оплаты- через QR-код, платежную систему или по реквизитам карты.
- Завершите заполнение платежной инструкции.
- Подтвердите операцию и оплатите налог.
Уплата налогов с личного счета
Если на предпринимательском счете ФЛП временно нет средств, налоги можно уплатить с личного счета физического лица. Это не является нарушением и не влечет за собой никаких негативных последствий.
Ключевой момент здесь – правильное назначение платежа. Именно оно позволяет налоговой идентифицировать платеж от конкретного ФЛП. В назначении платежа обязательно указывается:
- код платежа 101;
- название налога;
- период, за который осуществляется уплата;
- ФИО;
- код ФЛП.
После уплаты стоит проконтролировать зачисление средств. Удобнее всего это сделать в Электронном кабинете налогоплательщика в разделе "Состояние расчетов с бюджетом".
Все о налогах для бизнеса
С 1 января 2026 года ФЛП и самозанятые лица будут подавать налоговый расчет по новым правилам.
Также среди изменений – увеличение налогов для ФЛПмаксимальный месячный размер единого налога вырастет для ФЛП 1 группы до 332,80 гривен и для ФЛП 2 группы до 1 729,40 гривен.
Государственная налоговая служба запланировала 4 558 проверок на 2026 год, из которых 78% будут касаться средних и крупных компаний. В перечень на проверку попали крупные компании, такие как Нафтогаз, Rozetka и NOVUS и еще некоторые.