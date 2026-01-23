Який єдиний податок для ФОП 2 групи у 2026 році?
Йдеться як про 1 ФОП, так і про 2, про що повідомили у Державній податковій службі.
Читайте також Третина ФОПів закриється, інші – підуть "в тінь": чому ПДВ небезпечний для мікробізнесу
Отже, для ФОП 2 групи єдиний податок у 2026 році становитиме 1 729,40 гривень (не більше 20 % мінімальної зарплати).
Крім того, змінився військовий збір для ФОП 1, 2 та 4 груп. Його сума у поточному році – 864,70 гривень (10 % мінімальної заробітної плати).
Зокрема розміри ставок залежать від соціальних показників, які установлені на 2026 рік Законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік":
- прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 гривень;
- мінімальна заробітна плата – 8 647 гривень.
Зверніть увагу! Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.
Згідно зі статтею 293 Податкового кодексу України, єдиний податок для 2 групи встановлюється у відсотках від мінімальної зарплати.
Підвищена ставка (мова йде про 15 %) застосовується до доходів ФОП 1 – 3 груп у таких випадках:
- перевищення граничного обсягу доходу;
- отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;
- застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ;
- здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів);
- провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи.
Важливо! Для ФОП – платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп у 2026 році ставка складає 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.
Що ще слід знати про податки в Україні?
- Оплачувати податки ФОПи можуть різними способами. Наразі доступна сплата через банк, застосунок Дія або Електронний кабінет платника податків. Кожен з варіантів має плюси та мінуси. Наприклад, Дія надає можливість мінімум ручного введення. Але тоді банк стягує комісію не у фіксованій сумі за платіж, а у відсотках від суми податку.
- Пенсійний фонд України сплачуватиме ЄСВ за людей, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Однак це правило не застосовується до військових. Закон має зворотну дію в часі, тому соціальне страхування охоплюватиме період полону до набуття чинності законом.