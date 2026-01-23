Який єдиний податок для ФОП 2 групи у 2026 році?

Йдеться як про 1 ФОП, так і про 2, про що повідомили у Державній податковій службі.

Отже, для ФОП 2 групи єдиний податок у 2026 році становитиме 1 729,40 гривень (не більше 20 % мінімальної зарплати).

Крім того, змінився військовий збір для ФОП 1, 2 та 4 груп. Його сума у поточному році – 864,70 гривень (10 % мінімальної заробітної плати).

Зокрема розміри ставок залежать від соціальних показників, які установлені на 2026 рік Законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік":

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 гривень; мінімальна заробітна плата – 8 647 гривень.

Зверніть увагу! Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.

Згідно зі статтею 293 Податкового кодексу України, єдиний податок для 2 групи встановлюється у відсотках від мінімальної зарплати.

Підвищена ставка (мова йде про 15 %) застосовується до доходів ФОП 1 – 3 груп у таких випадках:

перевищення граничного обсягу доходу;

отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;

застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ;

здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів);

провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи.

Важливо! Для ФОП – платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп у 2026 році ставка складає 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

