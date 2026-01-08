Скільки українці заплатили у 2025 році?

Завдяки військовому збору у 2025 році до загального фонду держбюджету надійшло 163,6 мільярда гривень. У Мінфіні розповіли, скільки днів оборони покрили ці кошти, передає 24 Канал.

За оперативними даними Казначейства, видатки держбюджету на безпеку та оборону у 2025 році склали майже 2,67 трильйона гривень. Тобто щоденно на ці потреби Україна спрямовувала у середньому понад 7,3 мільярда гривень.

Це означає, що надходження від військового збору забезпечили фінансування оборони держави протягом 22 днів.

Це додаткові 22 дні нашого життя, забезпечення наших захисників і захисниць, діяльності бізнесу, життєздатності країни… Під час війни кожен день важливий, адже для українців головне протриматися на один день довше, ніж російські загарбники,

– зауважили у міністерстві.

Сплачені платниками податків кошти спрямовують на першочергові потреби – забезпечення сил оборони та безпеки. Так, окрім надходжень від військового збору, на захист України пішли також інші платежі, які контролюють податкові та митні органи:

податок на прибуток;

податок на додану вартість (ПДВ);

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб);

акциз;

рентна плата;

дивіденди від державних підприємств та інші податки та збори;

надходження від внутрішніх запозичень (ОВДП).

У 2025 році держава й надалі ставила фінансування оборони в пріоритет, паралельно підтримуючи макрофінансову стабільність. Водночас завдяки міжнародній допомозі Україна змогла виконувати соціальні зобов'язання.



Військовий збір у 2025 році / Інфографіка Міністерства фінансів

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що 2025 рік став рекордним для міжнародної безпекової підтримки України. Вдалося залучити понад 45 мільярдів доларів допомоги – це найвищий показник від початку повномасштабної війни. Ключовими напрямами стали: озброєння та боєприпаси, розвиток ППО та ПРО тощо.

