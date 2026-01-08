Сколько украинцы заплатили в 2025 году?

Благодаря военному сбору в 2025 году в общий фонд госбюджета поступило 163,6 миллиарда гривен. У Минфине рассказали, сколько дней обороны покрыли эти средства, передает 24 Канал.

По оперативным данным Казначейства, расходы госбюджета на безопасность и оборону в 2025 году составили почти 2,67 триллиона гривен. То есть ежедневно на эти цели Украина направляла в среднем более 7,3 миллиарда гривен.

Это означает, что поступления от военного сбора обеспечили финансирование обороны государства в течение 22 дней.

Это дополнительные 22 дня нашей жизни, обеспечения наших защитников и защитниц, деятельности бизнеса, жизнеспособности страны... Во время войны каждый день важен, ведь для украинцев главное продержаться на один день дольше, чем российские захватчики,

– отметили в министерстве.

Уплаченные налогоплательщиками средства направляются на первоочередные нужды – обеспечения сил обороны и безопасности. Так, кроме поступлений от военного сбора, на защиту Украины пошли также другие платежи, которые контролируют налоговые и таможенные органы:

налог на прибыль;

налог на добавленную стоимость (НДС);

НДФЛ (налог на доходы физических лиц);

акциз;

рентная плата;

дивиденды от государственных предприятий и другие налоги и сборы;

поступления от внутренних заимствований (ОВГЗ).

В 2025 году государство и в дальнейшем ставило финансирование обороны в приоритет, параллельно поддерживая макрофинансовую стабильность. В то же время благодаря международной помощи Украина смогла выполнять социальные обязательства.



Военный сбор в 2025 году / Инфографика Министерства финансов

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что 2025 год стал рекордным для международной поддержки безопасности Украины. Удалось привлечь более 45 миллиардов долларов помощи – это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны. Ключевыми направлениями стали: вооружение и боеприпасы, развитие ПВО и ПРО и тому подобное.

