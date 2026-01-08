Сколько украинцы заплатили в 2025 году?
Благодаря военному сбору в 2025 году в общий фонд госбюджета поступило 163,6 миллиарда гривен. У Минфине рассказали, сколько дней обороны покрыли эти средства, передает 24 Канал.
По оперативным данным Казначейства, расходы госбюджета на безопасность и оборону в 2025 году составили почти 2,67 триллиона гривен. То есть ежедневно на эти цели Украина направляла в среднем более 7,3 миллиарда гривен.
Это означает, что поступления от военного сбора обеспечили финансирование обороны государства в течение 22 дней.
Это дополнительные 22 дня нашей жизни, обеспечения наших защитников и защитниц, деятельности бизнеса, жизнеспособности страны... Во время войны каждый день важен, ведь для украинцев главное продержаться на один день дольше, чем российские захватчики,
– отметили в министерстве.
Уплаченные налогоплательщиками средства направляются на первоочередные нужды – обеспечения сил обороны и безопасности. Так, кроме поступлений от военного сбора, на защиту Украины пошли также другие платежи, которые контролируют налоговые и таможенные органы:
- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость (НДС);
- НДФЛ (налог на доходы физических лиц);
- акциз;
- рентная плата;
- дивиденды от государственных предприятий и другие налоги и сборы;
- поступления от внутренних заимствований (ОВГЗ).
В 2025 году государство и в дальнейшем ставило финансирование обороны в приоритет, параллельно поддерживая макрофинансовую стабильность. В то же время благодаря международной помощи Украина смогла выполнять социальные обязательства.
Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что 2025 год стал рекордным для международной поддержки безопасности Украины. Удалось привлечь более 45 миллиардов долларов помощи – это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны. Ключевыми направлениями стали: вооружение и боеприпасы, развитие ПВО и ПРО и тому подобное.
Напомним, целом в 2025 году в общий фонд госбюджета поступило 2,66 триллиона гривен. Больше всего средств обеспечили НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 542,4 миллиарда гривен.
Также Украина привлекла 52,4 миллиарда долларов США внешнего финансирования. Международная помощь позволила обеспечить социально-гуманитарные расходы.
Интересно, что доходная часть госбюджета на 2025 год перевыполнена на 16,6%. А вот в 2026 году вероятный дефицит госбюджета в 45 – 50 миллиардов. По словам Владимира Зеленского, Украина нуждается в срочной финансовой поддержке от Евросоюза.