Какой дефицит прогнозируется?

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

В 45-50 миллиардов будет точно дефицит. Точно. Дефицит может быть и больше. Мы с вами не знаем точно, как будут развиваться события в следующем году,

– отметил президент.

Глава государства добавил, что Украина делает все возможное, чтобы закончить войну в ближайшее время. Но Киев нуждается в поддержке партнеров.