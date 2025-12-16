Когда придут к согласию по "репарационному кредиту"?

Об этом после саммита США, ЕС и Украины в Берлине рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает 24 Канал со ссылкой на издание Onet.

Сейчас мы имеем решение, которое позволяет надолго заморозить российские активы. В то же время от этого момента до возможного использования этих средств для восстановления Украины, не говоря уже о военной поддержке – еще световые годы,

– отметил польский премьер.

Поэтому Туск считает, что на заседании Европейского совета в Брюсселе решение о предоставлении российских активов Украине не примут.

Однако на этой встрече планируют наработать другие варианты финансовой поддержки Киева на следующие два года. Они не исключают использования средств Кремля, но не предусматривают их изъятия.

Существуют различные промежуточные механизмы, например возможность использования этих активов как определенного финансового рычага, то есть как гарантий для кредитов,

– отметил Туск.

Стоит знать! Обсуждение использования российских активов на заседании Европейского совета запланировано на 18 – 19 декабря. Однако еще на прошлой неделе ЕС проголосовал за бессрочное замораживание этих средств в своих финучреждениях, сделав еще один шаг к "репарационному кредиту" для Украины, пишет Reuters.

Как США относятся к российским активам?

Вместе с тем Туск прокомментировал отношение США к использованию замороженных российских активов. По словам премьера, позиция Вашингтона ощутимо отличается от европейской в этом вопросе.

Американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что трудно сесть за стол с Путиным и сказать: "Давайте строить компромисс, но мы забираем твои деньги". Это американский аргумент в пользу очень осторожного подхода и того, чтобы не обострять ситуацию,

– объяснил Туск.

Политик добавил, что американцы, вероятно, заинтересованы использовать эти средства другим способом, чем ЕС, возможно, даже в собственных целях, но договорившись с Россией.

Иногда складывается впечатление, что США и дальше смотрят на это дело с бизнес точки зрения. Поэтому трудно говорить о единой позиции Европы и Америки,

– подчеркнул премьер Польши.

Кто против использования активов России?