Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ответ Владимира Зеленского на вопрос журналистов.

Куда будут направлены репарационные средства из российских активов?

Зеленский отметил, что во время встреч с американскими представителями в Берлине обсуждался вопрос финансирования восстановления Украины. Штаты и европейские страны выразили готовность поддержать Украину в этом, однако деталей пока нет.

Сегодня мы говорим о репарационные деньги не только в смысле восстановления. Если это война, то нам нужны эти деньги, нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию и наше оборонное производство. Безусловно, и европейское, безусловно, и ракеты для ПВО из Соединенных Штатов Америки,

– подчеркнул президент.

По его словам, Украина будет пытаться сделать все возможное для дипломатического урегулирования войны. Если мирный план все же не удастся согласовать, все замороженные российские активы пойдут на восстановление украинских городов. Зеленский уточнил, что на рассмотрении около 200 миллиардов, которые находятся на территории ЕС, а также 5 – 5,5 миллиардов долларов в США.

Сейчас президент Украины летит в Брюссель, где встретится с лидерами европейских стран перед саммитом.

"Я буду разговаривать со всеми лидерами доказывать наши аргументы и очень надеюсь, что мы можем получить положительное решение. Без этого будет большая проблема для Украины", – сказал он.

Поддерживает ли ЕС использование российских замороженных активов?