Про це розповідає 24 Канал із посиланням на відповідь Володимира Зеленського на питання журналістів.

Куди будуть спрямовані репараційні кошти з російських активів?

Зеленський зазначив, що під час зустрічей з американськими представниками у Берліні обговорювалось питання фінансування відбудови України. Штати та європейські країни висловили готовність підтримати Україну у цьому, проте деталей наразі немає.

Сьогодні ми говоримо про репараційні гроші не тільки в сенсі відбудови. Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші, потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво. Безумовно, і європейське, безумовно, і ракети для ППО зі Сполучених Штатів Америки,

– наголосив президент.

За його словами, Україна намагатиметься зробити усе можливе для дипломатичного врегулювання війни. Якщо мирний план все ж не вдасться погодити, усі заморожені російські активи підуть на відбудову українських міст. Зеленський уточнив, що на розгляді близько 200 мільярдів, які перебувають на території ЄС, а також 5 – 5,5 мільярдів доларів у США.

Наразі президент України летить у Брюссель, де зустрінеться із лідерами європейських країн перед самітом.

"Я буду розмовляти з усіма лідерами доводити наші аргументи й дуже сподіваюсь, що ми можемо отримати позитивне рішення. Без цього буде велика проблема для України", – сказав він.

