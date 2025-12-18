Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, пишет 24 Канал.

Как США планируют делить ЗАЭС?

Во время последних раундов переговоров между США и Украиной обсуждался вопрос Запорожской АЭС и судоходство по Днепру, однако никаких договоренностей не было достигнуто.

Президент Украины заявил, что США предложили разделить ЗАЭС "на троих" – Россию, Украину и США. Однако Зеленский отказался от этого предложения, назвав его несправедливым. Он выделил несколько причин, по которым такое решение просто неприемлемо. Среди них – вопросы финансирования, безопасности и доступа к станции.

Сейчас ЗАЭС милитаризована и находится в опасной ситуации – станция частично без воды и электроснабжения, а украинская команда работает в ограниченном количестве.

Когда станция будет восстановлена, там должна работать украинская команда специалистов. Вопрос жилья, безопасности и восстановления станции нужно согласовывать с МАГАТЭ. Кроме того, станция связана с дамбой на оккупированной территории, которую ранее взорвали российские войска,

– добавил президент.

В то же время сенситивными темами переговоров остается территориальный вопрос Донбасса, финансирования и, собственно, ЗАЭС.

Согласны ли Штаты предоставить Украине гарантии безопасности?