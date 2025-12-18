Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, пишет 24 Канал.
Как США планируют делить ЗАЭС?
Во время последних раундов переговоров между США и Украиной обсуждался вопрос Запорожской АЭС и судоходство по Днепру, однако никаких договоренностей не было достигнуто.
Президент Украины заявил, что США предложили разделить ЗАЭС "на троих" – Россию, Украину и США. Однако Зеленский отказался от этого предложения, назвав его несправедливым. Он выделил несколько причин, по которым такое решение просто неприемлемо. Среди них – вопросы финансирования, безопасности и доступа к станции.
Сейчас ЗАЭС милитаризована и находится в опасной ситуации – станция частично без воды и электроснабжения, а украинская команда работает в ограниченном количестве.
Когда станция будет восстановлена, там должна работать украинская команда специалистов. Вопрос жилья, безопасности и восстановления станции нужно согласовывать с МАГАТЭ. Кроме того, станция связана с дамбой на оккупированной территории, которую ранее взорвали российские войска,
– добавил президент.
В то же время сенситивными темами переговоров остается территориальный вопрос Донбасса, финансирования и, собственно, ЗАЭС.
Согласны ли Штаты предоставить Украине гарантии безопасности?
Еще одним ключевым чувствительным вопросом является тема гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения. Однако пока согласованной версии плана еще нет, а детали наработок не разглашаются публично.
Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работать с представителями США над согласованием этого вопроса. Он также отметил, что одной из ключевых гарантий является 5 статья НАТО.
По словам Зеленского, очень важно, чтобы за эти гарантии проголосовал Конгресс Соединенных Штатов.