Що відомо про військовий збір для пенсіонерів?
Мова йде про податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), а також військовий збір, передає 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".
Військовий збір – це податок, який сплачується фізичними та юридичними особами в Україні. Він був запроваджений у 2014 році для фінансування потреб армії.
Наразі податки, як зазначили експерти, є такими:
- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;
- військовий збір – 5%.
Якщо пенсіонер, наприклад, отримує заробітну плату у 10 000 гривень, то військовий збір слід вирахувати так: 10 000 гривень × 5% = 500 гривень. Тобто загальна сума утриманих податків становитиме 2 300 гривень, а зарплата на руки після оподаткування – 7 700 гривень.
Однак мова йде про зарплату. Щодо пенсій – не всі вони підлягають оподаткуванню.
Важливо! Пенсії, що не перевищують трьох мінімальних зарплат на місяць, не оподатковуються.
У 2025 році мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень (без урахування податків). І якщо у пенсіонера сума пенсії не перевищує 24 000 гривень, то вона не підлягає оподаткуванню.
Якщо ж пенсіонер має додаткові доходи (заробітна плата, оренда нерухомості, дивіденди тощо), то вони всі включно із пенсією сумуються,
– пояснили на сайті.
Якщо загальний дохід перевищує 24 000 гривень на місяць, то на надлишкову суму нараховується податок у розмірі 15% або 20%.
Зверніть увагу! Розмір залежить від величини доходу.
Нагадаємо, що працювати після досягнення пенсійного віку є вигідним. Про це повідомляє Пенсійний фонд.
Річ у тім, що щомісячно зростає майбутню виплату. Вона збільшується на 0,5% за кожен повний місяць роботи, якщо пенсію переносять до 60 місяців та на 0,75%, якщо працювати довше ніж 5 років після настання пенсії.
Зверніть увагу! Навіть рік відтермінування дає +6% до пенсії.
Що ще слід знати про пенсії?
У 2026 році деяким пенсіонерам уряд уріже пенсійні виплати. Мова йде про тих, чия щомісячна пенсія перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).
Крім того, у 2026 році зросте стаж для виходу на пенсію. Наприклад, аби вийти на відпочинок у 60 років потрібно буде мати не менше 33 років страхового стажу.