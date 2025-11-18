Який період враховуються для пенсії?
Як пояснилися в Пенсійному фонді на запит 24 Каналу, в Україні для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року. Водночас до цього періоду зарплата також може враховуватися, але з певними нюансами.
Пояснюється, що зарплату за будь-які 60 місяців до 30 червня 2000 року можуть врахувати за таких умов:
- підтвердження доходів до цього періоду первинними документами,
- наявність страхового стажу з 1 липня 2000 року, який менший ніж 60 місяців.
Чи може щось перервати стаж?
Розмір пенсії за віком обчислюється з урахуванням тривалості страхового стажу та зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Однак у випадку з жінками, нагадують в Пенсійному фонді, декрет не може перервати страховий стаж.
Натомість якщо формула, за якою обчислюється розмір пенсії, наведена в Законі № 1058, то такого поняття, як безперервний стаж, не визначено,
– заявляють в Пенсійному фонді.
Таким чином, декрет, а саме догляд до 3 років, зараховується до стажу так:
- до 1 січня 2005 року – зараховується до страхового стажу на підставі свідоцтва про народження дитини,
- з 1 січня 2005 року – зараховується за умови, якщо жінка отримувала допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Коли можна буде вийти на пенсію наступного року?
Щороку тривалість страхового стажу для виходу на пенсію в Україні росте на 12 місяців. Таким чином, у 2028 році він становитиме 35 років для виходу на пенсію у 60 років.
У 2026 році для виходу на пенсію після досягнення 60 років необхідно буде мати не менше 33 років страхового стажу. Якщо ж стажу менше, аніж 33 роки, то вийти на заслужений відпочинок можна буде у 63 роки чи 65 років, залежно від наявного страхового стажу.